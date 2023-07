Correa: sed de venganza

Darse con la misma piedra una vez sería suficiente, pero algunos prefieren darse muchas veces, y parece que les gusta. Es el caso de un 25% de ecuatorianos que quieren vivir nuevamente la petulancia de Correa. O son soberbios también y se identifican con él: “PARA TONTO NO SE ESTUDIA”.

Evidentemente que si comparamos a Correa con anteriores presidentes no fue tan malo como los otros, y eso les puede llevar a algunos a decir más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero no olvidemos que él llegó a ser presidente porque todos estaban cansados de lo mismo de siempre. Pero él volvió a ser lo mismo. Solo fue una ilusión. Otra versión de la repetitiva historia y en el que ahora se supo de más corrupción, al menos antes no se escuchó tanto. “LOS CORRUPTOS SIEMPRE FUERON ELLOS”.

Correa repite insistentemente “YA FALTA POCO”. Eso significa que quiere venganza, que será peor que antes. No aprendió nada. Por el contrario, se volvió más energúmeno que nunca. La venganza solo repetirá lo que ya vimos, pero más acentuado.

Para su venganza tuvo que elegir a alguien incondicional, a una mujer que está enamorada de él y que le puede ser fiel hasta la muerte. Su experiencia con Moreno, o la de Evo con Arce en Bolivia, le llevó a elegir a Luisa González. No le interesa la “Patria” que lo repite a cada rato, pues él es la Patria a la final de cuentas. Lo que le mueve es desquitarse de todos aquellos que le han desnudado de diferentes formas. Ese es su propósito y su misión en el resto de su vida. Ya se le vio como presidente y ahora tiene más hambre de venganza.

Votar por Correa sería un suicidio. Algo parecido se puede ver del rambo de Topic, y así de los otros que son un cromo repetido de 200 años ya vividos y conocidos, que no presentan nada nuevo, solo caras nuevas y con eso piensan convencer. El único que dice algo diferente es Yaku. Es la oportunidad de ver si es verdad de que “CLARO QUE ES POSIBLE” algo nuevo y diferente. Por el momento no queda más.