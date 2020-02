Correa, Moreno y la propaganda

Qué pena para la política exterior de un país, que una reunión bilateral como la que se ha armado para dentro de tres días, parezca más el resultado de la amistad de la nueva Embajadora del Ecuador en Washington con el presidente Trump, antes que de una gestión sostenida. Si no es así, no se entiende cómo la Cancillería se guardó el anuncio de un viaje tan importante del presidente Moreno al exterior.

Qué pena que, dentro de su insistente política de crear hechos mediáticos antes que de gobierno, Moreno se haya subido en la ola en contra de los extranjeros (y en especial de los venezolanos) a propósito del crecimiento de los homicidios y la delincuencia. Los extranjeros, dicen las cifras, son responsables de una pequeña parte de delitos, pero apuntar con el dedo a una población frágil es delicado.



Se supone que no es necesario esperar a perder la mayoría en la Asamblea para salir a pedir de modo estruendoso la aprobación de una reforma que no fue impulsada oportunamente, menos aun con unos tintes de cruzada que no se merece ninguna migración. Ecuatorianos en España, Chile o Estados Unidos delinquen y no por ello nos gustaría que en esos países se recurriera al populismo legal como lo está haciendo el Gobierno, en consonancia con otros personajes que se sienten muy a gusto con el autoritarismo.



Hay frustración y hay desempleo, pero hay derecho a la presunción de inocencia y a buscar oportunidades en otro país, sobre todo si sus leyes lo permiten. Moreno y varios de sus feroces torquemadas fueron parte de la llamada revolución ciudadana que inventó la ciudadanía universal. Por lo menos debieran tener un poco de pudor y buscar las vías políticas normales para cambiar los aspectos de los que ahora, oh ingenuos, se enteran.



Qué pena que en el sector energético no haya cambiado casi nada en 33 meses, y que el trabajo de su nuevo titular siga siendo el de su antecesor: recordar las consecuencias de las obras mal hechas y corruptas del largo gobierno de Correa y volver a hacer las cuentas -ahora más altas- de lo que costará repararlas. ¿Cuándo acabarán los ‘tours’ de este memorial y empezarán las soluciones? ¿Y cuándo se venderán los activos improductivos?



Se hacen muy largos los días y los meses mientras Moreno y su equipo -basado en las amistades- no hallan el camino, y ni siquiera el estilo o las palabras apropiadas. La política de la distracción

tiene sus límites y al final del día se diluye; solo quedan los resultados. No se puede recuperar capital político con golpes de efecto sino con ejecuciones. El ‘estado de propaganda’ no era, como se creía, patrimonio de Correa y sus estrategas.



Qué pena que todo se haya vuelto tan superfluo y no se vea nada claro en el horizonte. Qué pena que no haya sentido de país sino de cálculo individual, y qué pena que Moreno elija flotar en una nube que se achica.