Coronavirus en Ecuador

A medida que pasan los días, el coronavirus 2019-nCoV, sigue expandiéndose en China y en otros países del globo. En ese país han muerto 106 personas de un total de 4515 casos confirmados. 515 están en estado grave. 45 000, están en observación.

De igual modo, 5 casos se han reportado en Estados Unidos y Tailandia. 4 en Japón, Singapur, Australia, Malasia y Corea del Sur. 3 en Francia. 2 en Vietnam. 1 en Nepal, Canadá y Alemania.



Pese a que el gobierno chino ha tomado medidas drásticas para evitar la propagación, como restringir la movilidad a cerca de 46 millones personas en 15 ciudades de la provincia de Hubei (entre ellas Wuhan, foco de la epidemia) por un período de cuarenta días, habilitar hospitales, poner a trabajar a un equipo de científicos para desarrollar una vacuna (lo cual puede tardar entre 40 - 60 días), el desenlace de la expansión del coronavirus puede ser fatal.



Según expertos, la cepa del coronavirus 2019-nCoV es parecida en un 85% al SARS. En 2003 el SARS mató a cerca de 800 personas en el mundo. Si no se toman medidas adecuadas, la cifra de infectados y muestres fatales por el coronavirus 2019-nCoV podría aumentar exponencialmente.

En el caso del Ecuador, todavía no se ha confirmado si el ciudadano chino llegó al Ecuador el 21 de enero es portador de este fatal virus. Está hospitalizado y se monitorea, por parte de la Dirección de Gestión de Riesgos de Salud, a las cerca de 160 personas que llegaron en ese vuelo al país.



Al igual que los desastres naturales (terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, olas de frío o de calor, inundaciones, incendios, sequías, etc), los riesgos de origen biológico (epidemias, plagas, etc) pueden tener un gran impacto negativo. De ahí que es indispensable que los estados estén debidamente preparados para enfrentar estas eventualidades.



Para ello, puede ser de mucha utilidad contar a nivel nacional y local con diagnósticos, mapeo e información de riesgos, sistemas de alerta temprana (SAT), simulaciones de riesgos (en el caso de presentarse), planes de operaciones de emergencia (POE), estructura organizacional para la atención de emergencias, etc.



En el caso de Ecuador contamos con una Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. Reviso el sitio web de esta secretaria y no se aprecia nada de lo que acabo de señalar. A más del video informativo sobre el coronavirus 2019-nCoV, ¿contamos con protocolos, sistemas de alerta temprana o planes de mitigación de riesgos biológicos como el coronavirus 2019-nCoV?

Tengo la impresión que no estamos preparados como país. Ya sucedió con el terremoto de abril del 2016 en Manabí y con la erupción del volcán Cotopaxi en agosto del 2015. Nos tomó por sorpresa y, más que nada, muy poco preparados.

Me pregunto: en el caso de que coronavirus 2019-nCoV se presente en el Ecuador y éste se expanda, ¿qué va a hacer el Gobierno? ¿Sabe usted cómo actuar y qué hacer?