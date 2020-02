Del coronavirus y otros males

El Ministerio de Salud anunció el lunes 27 de enero que, en 72 horas, se conocerían los resultados de los exámenes hechos al ciudadano chino que llegó al país desde Hong Kong el 21 y que se halla aislado en un hospital porque muestra síntomas de una afección respiratoria que podría ser coronavirus. No obstante el Ministerio no proporcionaba información alguna hasta ayer por la mañana para conocer si ha entrado o no al Ecuador la epidemia por la cual la OMS declaró ya una emergencia internacional sanitaria. Solo mencionó el Ministerio que pruebas de laboratorio al ciudadano chino, que permanece en terapia intensiva, dieron positivo para una enfermedad viral no relacionada con males respiratorios; pero que no se descarta el coronavirus de Wuhan. Después de una semana de espera, no llegan aún los resultados de los exámenes a las muestras enviadas al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta.

La carencia de información abre las puertas a los rumores más disparatados en las redes sociales y a una perniciosa sensación de inseguridad y alarma en la sociedad. Es importante la acción conjunta de los países para frenar la propagación de la epidemia, pero se debe empezar por evitar que se genere el miedo como fruto de la desinformación.



Tan peligrosa como la epidemia resulta que las falsas o exageradas alarmas lleven a pasar por alto otros peligrosos gérmenes que causan incertidumbre, daño y muerte.



A continuación, dos frescos ejemplos: la inseguridad ciudadana y la irresponsabilidad política.



En Quito ha causado conmoción un hecho criminal que se produjo el sábado: una dama fue asesinada a mediodía, en una transitada calle, a la salida de un centro comercial. La víctima recibió varios disparos. El sospechoso acusado del crimen es un ciudadano venezolano. El móvil, al parecer, un intento de robo. Este alarmante hecho de sangre genera también nocivas e injustas reacciones como atizar más prejuicios discriminatorios y de xenofobia contra los migrantes.



Un día antes, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional impidió que pasara al pleno el pedido de juicio contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. ¿Los responsables? Tres abstenciones de la Bancada de Integración Nacional, una de la Revolución Ciudadana y dos votos en contra, uno socialcristiano y otro de AP-Aliados, más la falta de una asambleísta de AP que no acudió a votar, pese a hallarse en el edificio del Congreso.



¿Afectará también el virus de la irresponsabilidad con otra dilación a la postergada audiencia para el 10 de febrero del juicio contra el ex presidente Correa, Jorge Glas, Alexis Mera y más de una decena entre colaboradores y militantes correístas y empresarios procesados por el caso Sobornos 2012-2016?