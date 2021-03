Casi siempre, en el hogar el hijo varón no participaba en el trabajo, particularmente si era el único o primogénito. Recibía trato preferente al de las hermanas, que eran las únicas obligadas a laborar.

La madre, principal autora de esta diferencia entre los hijos, estaba atenta cuando su “Rey” cumplía la edad en que comienzan los amoríos, con uno de los cuales podía terminar en matrimonio. La madre desarrollaba una discreta pero permanente vigilancia y justificaba ante las otras madres amigas con estos conceptos: es que hay una que le está mostrando los dientes (sonriéndole) y, además, le está “haciendo ojitos”. No hay que descuidarse por la atracción que significan estas “pizperetas” (Las hijas son más cercanas al padre: feliz padre que tiene hijas).

Como el mundo da vueltas, hoy en lugar de uno hay dos hijos varones en la actual contienda electoral: el primero, Don Andrés, supuesto candidato de “los pobres”; el otro, el banquero retirado Sr. Guillermo Lasso, el del Banco del Barrio. Ahora, a ellos les corresponde sonreír y “hacer ojitos” a los electores que votaron por otros partidos y movimientos que no obtuvieron éxito. Esta vez, ellos tendrán que hacer el papel que, antes, correspondía a las calificadas como madres celosas. Deberán sonreír “y hacer ojitos” a los sectores de ciudadanos en obligación de sufragar en la segunda vuelta: a) los miles de los actuales empleados públicos quienes, con razón, querrán continuar superando inclusive la sostenida afirmación de que el Estado ecuatoriano está “obeso”; b) los propios partidarios que se sienten con una especie de “derecho” por su participación en la campaña, más si aportaron con trabajo personal o con algún dinero para los gastos; c) de algunos perdedores no satisfechos solamente con sonrisas y “ojitos”, sino con empleos.



Produce contrariedad el revés de las fuerzas de Carlitos, auto bautizado como “Yaku”, sobre todo porque están convencidos de la sospecha de fraude electoral, junto con Jaime Vargas quien anunció que formaría Ejército propio. Los de Pachakutik y correístas no admitidos en el banquete del poder, seguramente organizarán fuerte oposición al nuevo Varón Presidente de la República; y, todos juntos, ejercerán oposición al nuevo soberano.



Desde este momento, el aparato gubernamental ya no dará la misma obediencia al actual Presidente Sr. Lenin Moreno y estarán con sus ojos puestos en el candidato con mayor opción de ser elegido nuevo Presidente. Un ejemplo: en 1952 el Presidente Galo Plaza debió entregar el mando al sucesor en una ceremonia muy solemne, en el Teatro Sucre. Había pedido 100 entradas para sus cercanos amigos y no le entregaban. Estuve presente cuando, colérico, usó el teléfono y a alguien de la Cancillería le reprochó:“C…todavía soy Presidente de la República y me obedece”. Y así lo hicieron.