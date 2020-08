Conveniencia de la Convemar

La presencia de aproximadamente 265 barcos pesqueros chinos en el espacio comprendido entre las zonas económicas exclusivas continental e insular del Ecuador (200 millas) ha despertado la alarma y, al mismo tiempo, ha puesto en cuestión la conveniencia de pertenecer a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (Convemar).

La flota pesquera china, conformada por un total de 2500 barcos, captura anualmente el 15% de la pesca mundial. Sin embargo, es altamente depredadora y, por lo general, no se somete a prácticas de pesca que permiten el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Si se toma en cuenta que muchas de las especies que se encuentran en las Islas Galápagos realizan desplazamientos periódicos (migraciones), la flota pesquera estaría poniendo en peligro su supervivencia. El tiburón ballena es un ejemplo de ello.



Se ha planteado que una medida para frenar el ímpetu predatorio de China sería salir de la Convemar (el Ecuador es miembro desde el 2012) para plantear una ampliación de nuestro mar territorial hasta las 300 millas o más. No obstante, esto es remoto y tendría muy poco eco a nivel internacional.



La Convemar es considerada como la ‘Constitución de los océanos’ y uno de los tratados multilaterales más importantes a nivel mundial. Se desarrolló desde 1973 a 1982 pero entró en vigencia en 1994. Establece 12 millas marinas de mar territorial, 200 millas de zonas económicas exclusivas (con derechos soberanos para los Estados rivereños con fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales) y hasta un máximo de 350 millas de plataforma continental, siempre y cuando ésta sea la prolongación natural de las costas continentales.



En nuestro caso, la ampliación de la plataforma continental solo sería posible desde las Galápagos a través de las cordilleras sumergidas de Carnegie, Colón y Cocos. Estas son una prolongación natural de las islas. El problema está en que, de acuerdo a la Convemar, el Ecuador tendría derecho sobre el “lecho y el subsuelo de las áreas submarinas” y no sobre los recursos vivos o pesca.



La ampliación de la plataforma continental debe sustentarse con estudios. Eso debía hacerse en un plazo máximo de 10 años (desde el 2012). No se explica la razón por la cual los diferentes gobiernos y la propia cancillería no lo han hecho.

Con los límites que fija la Convemar no podremos frenar a la flota china. El asunto, más que jurídico, es político y, en esencia, diplomático. El Ecuador debería tomar el liderazgo y proponer alternativas diplomáticas en todos los ámbitos. Organismos Internacionales y países con intereses comunes (de la región, Estados Unidos).



Reformas e incluso nuevas normativas que incluyan la protección y conservación de especies marinas más allá de las 350 millas.

La postura como país debería ser sí a la Convemar pero no sólo eso. Ahora es cuando debería brillar el profesionalismo y capacidad de nuestra diplomacia.