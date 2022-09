Entre los “comentaristas” empíricos de la teoría del “contrato social”, existe la tendencia a tomar a J. J. Rousseau (1712 – 1778) como su conceptualizador… ignorancia y error histórico. El origen se encuentra más de dos milenios antes de la obra (1762) en la República de Platón (siglo IV a. C.). Ya en épocas recientes se refirieron al convenio T. Hobbes (1588 – 1679), J. Locke (1632 – 1704) e I. Kant (1724 – 1804), quienes al margen de hacerlo con distintas connotaciones sí que elaboraron alrededor de la necesidad de un “acuerdo” para la ordenación sociopolítica.

Para el griego, la sociedad política demanda de un “pacto de sujeción” entre los dos actores de la relación: gobernantes y gobernados. En Hobbes la base es el libre albedrío (esencia del consentimiento contractual), que en función de una “necesidad” lleva al concierto político plenamente compatible con el “determinismo” social. De hecho, en el inglés encontramos el principio de la contratación social proyectada en política.

Locke da un paso más allá sustentado en la “ley natural”, en virtud de la cual la libertad e igualdad de los hombres los llevan a convenir en un contrato como instrumento de garantía de los derechos inalienables de la persona humana. Este otro inglés habla de los gobiernos como “creación” de los pueblos para respetar y hacer respetar lo que con el tiempo han venido a ser los derechos humanos. Kant, por su parte, habla del “contrato originario” según el cual los pueblos renuncian a su libertad exterior, que la recobran de inmediato como miembros de una comunidad.

El aporte de Rousseau es la importancia que da a la “razón”. El contrato social rousseauniano es el racional per-se, lo que en Derecho denominamos “sinalagmático” perfecto… bilateral en su forma y esencia, no simulado. No se trata de la convención de un “mero algo” parcializado, pero de que ésta se encamine a una solución integral de la problemática social. El contrato no puede evadir responsabilidades de una de sus partes. Dejemos de manipular al ginebrino.