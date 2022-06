Poco más de ochenta millones de dólares es el monto del presupuesto de la Contraloría General del Estado, y no cabe sino preguntarse si esa asignación vale la pena, cuando vemos noticias como la de hace pocos días: de las responsabilidades que estableció, la Contraloría recuperó únicamente el 0,003%, esto es, algo así como doce millones de un total de cerca de cuatro mil millones.

Sería absurdo pensar que podemos prescindir del ente de control, y precisamente por eso resulta alarmante que las cifras muestren que tenemos una institución, cuya capacidad para cumplir con sus objetivos, es casi nula. Claro, y es bueno decirlo, esto de hoy no tiene que ver con la actual administración, sino que es la consecuencia de lo que se hizo y se dejó de hacer en años anteriores; los resultados del trabajo actual se verán más adelante.

Pero el problema fundamental, cuando se trata del establecimiento de responsabilidades por parte de la Contraloría, es la seria deficiencia en la forma de hacerlo y, en eso, quienes trabajan en el tema estarán de acuerdo en que no ha habido cambios. No solo que buena parte de los procedimientos se prolongaban hasta que caducaba la competencia de la Contraloría para pronunciarse, sino que las resoluciones se expiden alegremente y sin un mínimo de rigurosidad jurídica: no se entiende la teoría de la culpa, falta motivación, se olvida que no se puede hablar de infracciones si éstas no están tipificadas como tales en una norma con rango de ley.

Aunque sin duda hay reformas legales que pueden hacerse para mejorar nuestro sistema de control, el grueso del problema no pasa por ellas, sino por la gestión de los servidores a cargo de la determinación de responsabilidades. Una actuación diferente, que asuma la necesidad de un claro entendimiento de los principios jurídicos involucrados, será lo único que permita que cifras como las que aquí se han comentado, que muestran que a la larga la Contraloría trabaja para nada, no se repitan.