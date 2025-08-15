Ecuador enfrenta una crisis energética sin precedentes en 2025: la producción petrolera colapsó un 85%, la Refinería de Esmeraldas opera al 50% tras incendios y sismos, y el transporte por el SOTE/OCP está paralizado por erosión fluvial. Esta emergencia, sin embargo, es síntoma de problemas estructurales: falta de inversión, inestabilidad institucional, modelos contractuales, desincentivantes y tensiones entre sostenibilidad ambiental y necesidades económicas.

Una política óptima debe equilibrar cuatro objetivos: 1. Reactivación inmediata del sector petrolero para estabilizar la economía. 2. Diversificación acelerada de la matriz energética. 3. Industrialización estratégica del gas y crudo. 4. Gobernanza transparente que atraiga inversiones.

Bloque 43-ITT: Reactivación responsable Hay un base técnica y territorial: para suspender el desmantelamiento y realizar una nueva consulta en el Cantón Aguarico (Art. 103-104 Constitución), focalizada en comunidades afectadas. Si esta es aprobada, se debe continuar con la operación con estándares de bajo impacto: Usar perforación direccional para minimizar huella superficial, monitoreo satelital de biodiversidad, y destinar un importante % de los ingresos a un Fondo de Transición Energética Amazónica o como se lo quiera llamar-

Es necesario insistir en el mensaje presidencial clave: “La reactivación del ITT es urgente para garantizar estabilidad económica. Avanzaremos con tecnología de punta, compensación ambiental verificable y beneficios directos para las comunidades de Aguarico”.

Recuperación de pozos y eficiencia operativa, para lo cual es necesaria la reestructuración de Petroecuador basado en un análisis de alguna de las principales consultoras del mundo, así como informes auditados por una de las empresas internacionales para entender cuál es el punto de partida para un rescate solvente de la empresa.

Se debe licitar la reactivación de 200 pozos en Sacha y Shushufindi con inversión privada (meta: +25 000 barriles/día). Y más de 1000 en total, atrayendo a operadores especializados en recuperación terciaria (inyección de CO₂ o polímeros).

Es necesario erradicar el venteo del gas asociado: instalando plantas de procesamiento in situ. El gas capturado alimentará autogeneración eléctrica y permitir el uso industrial del mismo (tema pendiente desde 1985)

En cuanto a la refinería de Esmeraldas: se necesita una auditoría técnica independiente que incluya la reconversión para procesar crudos pesados, y construcción de una planta de ácido sulfúrico.

En cuestión de transporte y logística hay que dar una solución definitiva: construyendo la variante del SOTE/OCP en margen opuesto al Río Coca (estudio de prefactibilidad ya existe). Esto se puede financiar con socios internacionales

El bloque 6 del cual es parte Campo Amistad (offshore) y el resto de bloques costa afuera se deben lanzar licitaciones con contratos de participación (no de servicios) para atraer inversión con operadores internacionales de experiencia, como Exxon y Total que están operando el Perú junto a la frontera del Bloque 6 para reducir nuestra dependencia de importaciones de GLP y asegurar soberanía energética.

El camino no será fácil. Requerirá superar inercias burocráticas, múltiples intereses creados y limitaciones financieras. Pero como demostró la crisis de 2024, el statu quo es insostenible. Ecuador tiene la oportunidad histórica de reinventar su modelo energético, convirtiendo sus vulnerabilidades actuales en fortalezas futuras. Con voluntad política, participación social informada y cooperación internacional, el país puede construir un sistema energético que sea motor de desarrollo sostenible y justicia intergeneracional.