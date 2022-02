Confianza, eje fundamental

La confianza es uno de los factores más importantes para construir sociedades viables, armónicas, con perspectiva de crecimiento y desarrollo. Es difícil proyectar el futuro de un país con un entorno de permanente confrontación en las relaciones interpersonales y poca esperanza en el poder político que representa el interés colectivo. El progreso social depende, en buena medida, de la seguridad que ciudadanos y empresas tengan en sus autoridades, instituciones y en su entorno.

Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concluye que la confianza es uno de los problemas más apremiantes de América Latina, al ser la región donde menos credulidad existe entre ciudadanos y con los gobiernos de turno. Los índices han disminuido drásticamente en la última década. Apenas una de cada diez personas cree que puede confiar en los demás, y menos de tres de cada diez habitantes tienen tranquilidad y fe en sus gobernantes e instituciones.

Según el referido análisis, la confianza entre personas es “la creencia que el otro no actuará de manera oportunista”. Respecto a lo público, que los políticos no ofertarán durante la campaña electoral temas que saben con certeza que no los podrán cumplir y que, a su vez, no rehuirán las promesas que pueden y deben ejecutar como una acción responsable ante sus electores y sociedad en general. El escaso compromiso con el cumplimiento de la palabra empeñada, tanto en el ámbito público como privado, además de poco ético, golpea la moral colectiva y genera un círculo vicioso de deterioro de las relaciones personales y de la política pública de los países.

Ecuador no es ajeno a la desconfianza ciudadana. Basta ver las señales cotidianas de violencia e intolerancia, la escasa voluntad de cumplimiento de la ley, acompañado de una impunidad que irrita y avergüenza. Si se pretende el progreso, hay que rescatar y reconocer a la confianza como eje fundamental de convivencia y desarrollo.