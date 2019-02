El Cóndor del Escudo Nacional

Un cóndor en pie de vuelo corona nuestro escudo y los de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela. Macho de ojos café, hembra de ojos rojizos, ponedora de un huevo cada dos años. Hembra y macho postmodernos. El macho alcanza a comer cinco kilos de carne al día y ayunar durante cinco semanas en tiempos de crisis. Vuela hasta los 6.500 metros de altura.

Ave carroñera: le encantan los animales muertos y, a falta de cadáveres, busca animales vivos, conejos, terneros y borregos. Su cabeza - sin plumas, con cresta-, es colorada, y varía de matices en tiempos de estrés. Simboliza la fuerza, la inteligencia, la exaltación y en nuestra década perdida, la corrupción.



Nuestro presidente Rafael Correa fue un cóndor de gran envergadura, de apetito insaciable, pico de bordes cortantes terminados en gancho. Destrozó el escudo nacional y voló a Bélgica camuflado de alondra, las alondras de Ofelia en Hamlet. De urgencia, hay que traerlo al país de la miseria, encerrarlo tras barrotes, exigirle que devuelva lo robado y si no lo hiciere que pague sus delitos con cadena perpetua. Si queda en la impunidad, gozando de placeres y urdiendo intrigas, la desesperanza llevará a Ecuador al suicidio.



Moriremos todos para que nuestro Salvador goce de la estatura de héroe.



Se comió miles de escuelas rurales y metió a los niños de ellas, - lirios del campo- en grandes jaulas. Los lirios se marchitaron.



Quitó la educación bilingüe a las etnias de Ecuador, las midió con el mismo rasero que a los mestizos.



Impuso ocho horas de trabajo a maestros y profesores de primaria y secundaria. Socialismo del siglo XXI. Y les puso a llenar informes, formularios y tareas burocráticas. Favoreció con becas al extranjero a los más dotados y también a hijos de sus partidarios. Blanco y negro. Gris. El gris de las cárceles construidas como templos de grandeza y asilos fríos, hacinados.



Hay que ir a la calle Chile de Quito colonial para mirar los rostros del hambre, las manos desesperadas vendiendo tanto cachivache, los gritos monótonos del competitivo mercado de la angustia. Fantasmas, esqueletos, creados por el saqueo de bienes nacionales, el cinismo de diez años de infamia, mientras en las calles del norte y sur ruedan automóviles de lujo, costosos vehículos, muchos de ellos, tal vez, fruto del robo y la presencia de carteles, a los que nuestro cóndor ciego no vio en los pasos de frontera, en cancillerías y petróleos, en endeudamientos descabezados, en propagandas mentirosas, “en tantos hombres sin empleo y en tantos empleos sin hombre”.



Hay que traerlo al país de la miseria.