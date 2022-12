La exigencia de la condonación de deudas por parte del presidente de la Confederación de Organizaciones campesinas, indígenas y negras, tiene su origen en los recordados paros indígenas de octubre 2019 y junio 2022 y que al parecer para los movimientos patrocinadores (Conaie, Feine y Fenocin) fueron “exitosos”, mientras para el país fue una pérdida no solo económica, sino una degradación de la conducta humana, por la fuerza y la violencia utilizadas, expresiones erróneas a través de las cuales buscan obtener ambiciosas demandas sin importar sus consecuencias.

Pretender una condonación de hasta USD 10 mil por parte de la banca pública, no solo indica descaro y desconocimiento, sino que se contrapone con el elemental principio de equidad que asiste a todos los ecuatorianos. La pobreza no se resuelve a través de la exculpación de los compromisos adquiridos, y menos con chantajes y amenazas de nuevas movilizaciones. El progreso de los pueblos exige trabajo, consenso, búsqueda de oportunidades, no protagonismo, división y peor coacción a un gobierno rehén de diferentes fuerzas políticas que por desgracia han mal manejado el país por mucho tiempo.

El empoderamiento alcanzado por los movimientos sociales, asesorados y apoyados por el populismo, no tiene una base técnica ni ética sobre la cual establecer caminos idóneos para conseguir la justicia que merecen no solo los indígenas, campesinos, afros y demás, sino la mayoría de ecuatorianos, que han sido desplazados por líderes indecentes y corruptos.

Se equivoca el movimiento indígena y los movimientos sociales al pretender delinear la política económica del Ecuador; para ello existe un sistema democrático y un gobierno electo, responsable de la conducción del Estado.

Las movilizaciones violentas no conducirán a nada, no reducirán las necesidades de los miles de ecuatorianos manipulados y utilizados en las protestas. El buen liderazgo no calcula, no impone, no abusa y menos todavía se enriquece con eldolor y la aflicción de quienes han sido rezagados por los codiciosos de siempre.