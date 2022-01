¿Corte celestial?

Falta poco para que tres integrantes de la Corte Constitucional sean reemplazados; sin importar quiénes salgan -o entren- estaremos ante un nuevo tribunal.

La composición actual facilitó unos métodos de trabajo y una mayoría que dio paso a la aprobación de decisiones controversiales y consensos en temas complejos. Esta es la primera Corte Constitucional que puede considerarse independiente del poder político; desde el 2008 todas actuaron sin independencia, siempre a las órdenes del proyecto correísta.

Algunas actuaciones de la actual Corte han recibido criticas severas, algunos de sus detractores sostienen que quienes juzgaban no eran siempre imparciales, que no se excusaron en causas que, durante su ejercicio profesional o en la actividad académica, habían defendido; sin embargo, no se conoce casos en que se hayan beneficiado directamente de los fallos que dictaron.

No siempre han sido claros los criterios usados para priorizar el tratamiento de ciertos casos; algunas interpretaciones están en el límite de lo admisible, incluso sosteniendo posiciones en contra de la literalidad de los textos constitucionales e invadiendo peligrosamente el terreno de la Legislatura y del Ejecutivo. Ha habido en la Corte quienes han usado su posición para imponer sus visiones morales del mundo, arriesgando la credibilidad del conjunto del tribunal. En más de una ocasión dieron la impresión de no tener sensibilidad frente a la realidad política, económica y social; y, no siempre lograron que sus decisiones sean plenamente respetadas.

Sin embargo, criticas al margen -algunas justificadas- el balance es positivo: el número de causas despachadas es mayor al trabajo de todas las cortes anteriores; en un contexto de corrupción estos jueces y juezas han actuado con honestidad, una rareza en los tiempos actuales; y, pese al enojo de algunos de sus detractores, esta será considerada una de las mejores cortes del país por la cantidad y calidad de sus decisiones.