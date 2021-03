Concertación no es entre gemelos

[email protected]



El artículo de Mauricio Gándara, Aritmética electoral, en El Universo del 3 de marzo, permite lucubraciones que vislumbran un horizonte positivo, en vez de la continua confrontación -política o ideológica- y su secuela de extremismos. En su columna se deducen tres conclusiones : a.-La suma de las votaciones de los dos segundos de la primera vuelta , superan al porcentaje del candidato correísta; b.- Debe continuarse, a nivel parlamentario y político el acuerdo inicial que se interrumpió y no prosperó entre Pachakutik y CREO; y tercero, de concretarse ese proyecto hacia el futuro, se habrá cumplido uno de los requisitos fundamentales de una concertación que es entre diferentes, diversos o contrapuestos , no entre iguales o gemelos. Los frentes nacionales contra el fascismo o la dictadura de América Latina, pasaron a la historia.

Hay que volver al artículo, en otra dimensión. Si se aprovecha la lógica del columnista, las bancadas de Creo y Pachakutik pueden conformar una fuerza política y parlamentaria a la que debe sumarse por gravedad la Izquierda Democrática, si es que la nueva generación sale del cascarón y no le pasa lo del PSC: nunca aprendieron a volar y se quedaron enjaulados para siempre. En estas condiciones, si logra una concertación será imposible que regrese el Anticristo.



Como se sabe, pero no se recuerda, a raíz de la gloriosa del 28 de mayo de 1944, por las urgencias del país mutilado territorialmente, en la misma mesa se sentaron desde Camilo Ponce Enríquez hasta Pedro Saad. Aunque se repitan los ejemplos siempre es importante recordarlos. La dificultosa salida del franquismo en España se dio gracias al Pacto de la Moncloa; en esa instancia entre otros concurrieron Santiago Carrillo y Felipe González. Entendieron que una cosa es la lucha desordenada del pasado y otra gobernar a España luego de la dolorosa experiencia fascista. En otros ejemplos, el fracaso del gobierno de Salvador Allende y el bombardeo de La Moneda, en gran parte se dieron por la irresponsable confrontación entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Pasaron 17 años y los mismos movimientos lideraron la concertación por el No que derrotó a la dictadura, además formaron parte de cuatro gobiernos constitucionales seguidos.



Se dirá que este proyecto es ideal o ingenuo; obvio, si no se toma en cuenta dos factores: emergió una nueva generación que puede volver imposible que vuelvan a tomarse todos los poderes en una nueva constituyente; además, existe una conciencia nacional que ha madurado respecto a los niveles que puede alcanzar la corrupción. Es imbatible y las medicinas del primer mundo no son efectivas para tan grave mal. Además, en la hoja de vida de los probables ganadores no consta que sufran de torpeza incurable; por tanto, pueden comprender que una concertación legislativa es preferible al desorden en ese recinto.