La Conaie al poder

Los diálogos entre el Gobierno y los dirigentes indígenas, cuyo objetivo era definir un nuevo decreto para racionalizar los subsidios a los combustibles, llevan dos semanas sin mayor resultado. El Ejecutivo se apresta a tomar una decisión que probablemente no incluirá la postura de la Conaie, sea porque no la tiene o porque va más allá de lo acordado.

El Régimen incluirá los aportes de otros actores sociales con el fin de darle legitimidad a una decisión que no deberá pasar de este jueves, pues su objetivo es que los recursos que se ahorren por esta medida formen parte de la Proforma del 2020, la cual deberá presentarse a la Asamblea hasta este jueves 31.



Si bien el acuerdo con los líderes indígenas se limitaba a los subsidios, los dirigentes y sus asesores académicos y políticos quieren aprovechar el momento para meter en el debate temas como un nuevo modelo económico.



Lo anterior no tendrá resultados porque los modelos económicos no se debaten con los gobiernos de turno. En una democracia, las organizaciones políticas que quieren gobernar proponen a la sociedad el modelo económico que consideran es el mejor para llevar al país por el camino del desarrollo. Para eso deben tener un candidato para la Presidencia de la República y más personas para ocupar los diferentes cargos públicos. Y, por último, deben ganar las elecciones.



Por eso, la propuesta de la dirigencia indígena, de debatir un modelo económico con el Gobierno, suena más a una especie de primarias dentro de la organización, que busca aglutinar a otros sectores sociales de cara a las próximas elecciones presidenciales.



Como el Gobierno seguirá con su agenda respecto a la racionalización de subsidios, la Conaie no tardará en salirse del diálogo, pero dejará constancia que tenía una propuesta que no fue aceptada, como es el cambio de modelo económico.



En el Parlamento de los Pueblos, que se instaló la semana pasada, los dirigentes indígenas comenzaron a armar un proyecto político y económico con organizaciones de trabajadores, estudiantes, dirigentes barriales, etc. Con eso quieren liderar un movimiento que no sea visto únicamente como indígena, sino que represente a la mayor cantidad de grupos de izquierda.



Por eso, la primera conclusión del consejo ampliado de la Conaie fue reconocer la participación de otros actores en las protestas de inicios de mes, para tener una mayor representación.



Pero además, quiere dejar a sus líderes libres de cualquier responsabilidad por los delitos que se registraron durante los 11 días de protestas, pese a que el Presidente de la Conaie pidió públicamente a la Fuerzas Armadas desconocer al Presidente de la República y llamó a cerrar los pozos petroleros.



Cualquier delito que investiguen las autoridades del Estado será visto como una persecución política, lo cual será reivindicado en las próximas semanas y meses, porque la Conaie ya quiere estar en el poder, así sea a la fuerza.