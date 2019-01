eecheverria@elcomercio.org



¿Será verdad total que las elecciones son libres? Aunque nadie intervenga en favor de candidato alguno, la votación es el obstáculo mayor para una elección libre. Veamos por qué. Hay que depositar el voto en una urna. Esta vez será de 60cm. de largo por 80cm. de ancho. Allí 350 electores colocarán 2.400 papeletas.



Lo peor: “Los ciudadanos recibirán entre 6 y 7 papeletas” (El Universo, 21 de enero).



Si alguien ha prestado atención al desarrollo del sufragio, observaría que la hilera de los votantes es más o menos larga. Al llegar al recinto, lo primero es averiguar dónde está la mesa que le corresponde. Con esa información, a la urna; y esta vez a encontrarse con que le entregarán varias papeletas que son de gran tamaño, con fotografías minúsculas de los candidatos. El elector empieza a buscar la foto de su escogido, pero en la enorme cantidad demora un poco y comienza a sufrir la presión de quienes están tras él, también para votar. Estos no tienen paciencia para esperar tanto y reclaman: “señor, señora, apúrese”. “No vino a dormir” y frases similares que confunden al elector quien, desconcertado, introduce las papeletas en blanco o con una línea transversal, con lo que su voto se anula.



Siguiendo la buena costumbre periodística de investigar, se ha preguntado a muchos electores que ya sufragaron por quién lo hicieron, si votó en blanco o anuló el voto. La respuesta es constante: vine solamente para conseguir el comprobante de que sufragué, porque no tengo otro interés.



El hecho es que ese “papelito”, comprobante del sufragio, le exigen en todas partes so pena de no atenderle en su pedido o gestión. Al reverso tiene esta leyenda: “Este certificado sirve para todos los trámites públicos y privados”. Es un documento de apenas 5 cm. de ancho por 7.5cm. de largo; que contrasta con esa especie de “baúl” donde se depositan los votos y con las “sábanas” que contienen las fotografías de los múltiples candidatos.



En Pichincha, los ciudadanos deberán escoger entre 4.000 aspirantes a funciones de alcaldes, prefecturas y juntas parroquiales. En esa multitud, ¿dónde está la fotografía de cada uno en las diversas “sábanas” que debe introducir en la urna?



En caso de que la votación no fuera obligatoria: ¿cuántos acudirían a ese acto cívico? El espíritu bromista del quiteño acuñó una ocurrencia como ésta: un candidato obtuvo solo tres votos y la esposa, escoba en mano le perseguía para golpearlo, increpándole: el primer voto es tuyo; el segundo, mío ¿de quién es el tercero?; ¿cómo se llama?



¡Problemas de la democracia! Y sin embargo, con todos estos defectos la estropeada democracia que vivimos es mejor que la dictadura. Pensemos en lo que acontece en Venezuela y Nicaragua. Y lo que sucedió en Chile y Argentina con Pinochet y similares.