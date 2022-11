En la esfera filosófica, que también sicológica, uno de los mayores “retos” del hombre en su proceso de realización, es la “comprensión”. Referimos al esfuerzo de concientización sobre su naturaleza y proyección de ésta hacia las distintas facetas de vida del ser humano. Es necesario partir del hecho cierto que la comprensión es un cauce de orden hermenéutico… arte de interpretación. Intervienen tanto los sentidos fisiológicos como otros que atañen a las facultades ilustradas y cultivadas de la persona.

Comprender es pensar y actuar de manera coherente. Es entender y hacerse entender. Es interpretar y hacer de interpretante. Todo ello siendo que el hombre al margen de su capacidad intelectual – inteligencia – es un ente dotado de razón, que le permite identificar su “yo” en el contexto en que se desenvuelve. Demanda de un adentrarse en uno mismo con la indispensable responsabilidad requerida para no ir más allá de lo que la moral impone.

Para M. Heidegger, la existencia está caracterizada por la relación del hombre con su propio ser, definida como una “forma de comprensión” de ese propio ser. Para nosotros, el dejar de comprender irremediablemente conduce a una desnaturalización ontológica del ser humano, que lo descalifica como persona convocada a desempeñarse con dignidad. Tiene particular importancia en una proyección sociológica, resumida en esta magistral frase de B. Welte: “Donde yo me entiendo como Yo, allí he co-entendido ya siempre el mundo”.

En buena medida, lo que viene sucediendo en algunos países de América Latina, y que en otros puede también darse, es consecuencia de la incomprensión – que por décadas reflejan sectores sociales y políticos aberrantes – de las realidades impresentables arrastradas en esas naciones. La toma del poder por la extrema izquierda no es un hecho aislado… es el resultado de la incapacidad de entender que, en algún momento, tenían que explotar la injusticia y la miseria de aquellosa quienes no les llegó el “bienestar macroeconómico” y la prosperidad nacional.