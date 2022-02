Los desafíos de la nueva Corte

La composición de la Corte Constitucional para el periodo 2019-2022 dio al país decisiones trascendentes. Reconoció que la titularidad de los derechos recae en el individuo, no en el Estado, aprobó el matrimonio igualitario y el aborto por violación, resolvió el primer caso sobre violencia obstétrica, reconoció a los animales como sujetos de derechos, expuso los estándares con relación a los derechos de la naturaleza, moduló la figura del error inexcusable. Además, estableció precedentes para el acceso a medicamentos, al tratamiento de las personas en condición de movilidad humana, a la necesidad de garantizar la integridad de las personas privadas de libertad, y tantos casos más. Expidieron más de 2 000 fallos e impulsaron con tenacidad el principio de publicidad de sus sentencias.

Se intentó acabar con el represamiento de causas. Sin embargo, aunque la Corte 2019-2022 expedía a la semana decenas de sentencias, el represamiento permanece. La actual Corte enfrenta el mismo desafío, aunque en grado menor. Ahora, además de la necesidad de cumplir con los plazos procesales, la naturaleza de los casos que deberá resolver la Corte 2022-2025, es compleja. Tienen en sus manos, casos como el No. 1313-19-JP que desarrollará, como expresamente lo señala el párrafo 8 del auto de selección: “… la constitucionalidad o no del reconocimiento de la niñez trans…”. ¿Aplicarán una interpretación evolutiva como lo hicieron con el matrimonio igualitario? Es decir, interpretando la norma en el contexto actual y considerando a la Constitución como un “instrumento vivo”; o, ¿elegirán una interpretación originalista? Por otro lado, no olvidemos que está pendiente la acción de inconstitucionalidad de la reforma tributaria y quizá reciban la petición de consulta popular para reformar la justicia. Sin duda, temas difíciles.

Será interesante ver qué precedentes creará la nueva Corte, cuáles reformará o mantendrá. Solo el tiempo y sus sentencias nos dirá cómo enfrentaron estos complejos desafíos.