Cómo mueren las democracias

En un libro publicado en el 2018, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt hacen un estudio profundo de la democracia norteamericana pero también de lo que sucede en otras regiones del planeta.

En el caso de los Estados Unidos, mencionan lo siguiente: “los políticos estadounidenses actuales tratan a sus adversarios como enemigos, intimidan a la prensa libre y amenazan con impugnar los resultados electorales. Intentan debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, los servicios de inteligencia y las oficinas de ética”.

En el caso de otros países, en los cuales se incluyen los de América Latina, “los golpes militares y otras usurpaciones del poder prácticamente han desaparecido del panorama. En la mayoría se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas. Las quiebras democráticas se han producido por los propios gobiernos electos”.

Desde el retorno de la democracia en 1978, buena parte de lo mencionado por Levitsky y Ziblatt se ha dado en Ecuador. La política es sinónimo de lucha y confrontación entre facciones que se disputan espacios de poder, acceso a la contratación pública y reparto de cargos públicos. No solo eso. Los carteles de la droga están presentes.

Y aunque celebramos elecciones de manera rutinaria, éstas no son un ejemplo de transparencia. Quienes ganan en estos procesos no son partidos sólidos y serios sino grupos mafiosos que buscan su propio beneficio. Por ello, generalmente no nos gobiernan los más capaces y preparados.

La muerte de nuestra democracia se dio de manera prematura, cuando comenzamos a dar los primeros pasos. Desde 1979 al 2006 ningún gobierno fue un buen ejemplo de democracia de calidad. Aunque la crisis se agudizó en momentos de inestabilidad (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez), la década del correísmo fue lapidaria.

Lasso no está siendo una excepción. No tanto por el respecto de las libertades sino por la falta de liderazgo político para dar respuestas acertadas a los múltiples requerimientos del país.