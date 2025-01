¡Horror! Ese es el adjetivo que encontré frente a los sucesos de las últimas semanas. Cuando la política pierde toda compostura, decencia y moralidad, busca en el dolor ajeno, en el más profundo, como es la pérdida de un hijo, una oportunidad para sacar ventajas políticas. Y eso es lo que se ha hecho frente a la muerte de los cuatro niños de Las Malvinas que, de por sí, ya es una tragedia, un hecho espantoso, que nunca debió suceder.

Por años, los políticos gritaron a todo pulmón que los medios de comunicación y los periodistas dictaban sentencias y que no dejaban que la justicia o los organismos responsables hicieran su trabajo cuando contaban hechos que les resultaban molestos. Ahora que ellos, los políticos, tienen las redes sociales y cuanto espacio manejan, sacan sus conjeturas, acusan, defienden, insultan… dicen, repiten y vuelven a decir tantas cosas (solo ellos saben cuántas serán verdad) ya sea para mantener a sus seguidores felices, polarizar, provocar intolerancia, odio, separación, división… Parecería que son a quienes menos interesa que se investigue y se explique lo sucedido -si es que acaso hay explicación alguna-.

Tampoco se puede dejar de decir: no hay confianza en la justicia, pero ¿los organismos de derechos humanos acaso no pueden acompañar a las familias y evitar la politización de estos asesinatos? Y esas mismas organizaciones tienen la posibilidad de ampararse, si es necesario, en las de carácter internacional para tratar de que la indagación se maneje con seriedad.

Supongo que las Fuerzas Armadas están entre las instituciones más interesadas en que se sepa qué fue lo que pasó y se determinen responsabilidades donde existan. Asumo que saben de sobra que necesitan ahora y más adelante del apoyo de la ciudadanía para continuar haciendo frente al conflicto armado interno. Así como también necesitan de las buenas relaciones con la clase política (quien sea gobierno y quien se sitúe en la otra orilla). Vamos, señores, ustedes entienden muy bien la política y lo que estoy diciendo es una obviedad para ustedes.

El Gobierno debiera ser otro de los más interesados en que todo se sepa. ¿No son ustedes los exponentes del nuevo Ecuador? Si eso es así, al menos se han presentado de esa forma por algo más de un año; podemos pensar que harán las cosas de otra manera. Digámoslo directamente: no debieran mantener la vieja costumbre del ocultamiento, del silencio, de mirar para otro lado, de lanzar las responsabilidades a otro. Así que creo que no está por demás insistirles en que usen al Estado para aclarar lo sucedido.

Al resto de la clase política hay que exigirle que sea al menos respetuosa y empática. Sí, suena imposible, pero hay que repetirlo. Si su trabajo es exigir cuentas a las autoridades, hágalo, pero no sigan con el espectáculo que han montado y que provoca rabia, indignación y vergüenza ajena. Dejen de actuar con aires de superioridad moral, cuando algunos de ustedes tienen rabos de paja bastante largos. Hay tres familias destrozadas y eso se debe respetar. No jueguen con ese dolor, no tienen derecho.