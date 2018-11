Lo que viene después

Ya tenemos Pro forma: no se recortará el gasto corriente. Lo que se sigue recortando es el gasto de inversión: no habrá plata para mantener vías.

Tenemos el aviso de lo que se pretende para 2020-2023: tampoco se cortará el gasto corriente.

El presidente Moreno dijo no al ajuste fiscal. Se proyecta que en el cuatrienio el déficit se reduzca porque los precios de la producción nacional subirán, con lo que las recaudaciones tributarias aumentarían, y como los gastos se mantendrían estables, entonces se va cerrando la brecha. Curiosamente, este aumento de precios de los bienes y servicios no se reflejaría en mayor inflación. Muy curioso.



La principal fuente de aumento de ingresos será el petróleo, con una fuertísima alza de la producción del ITT. Ojalá sea cierto. Que sepamos, esa producción ha venido acompañada de un gran torrente de agua, lo cual no es usual tan temprano en el proceso de extracción. La subida de la producción en 2019 y 2020 que consta en la Pro forma debe verse como una meta, no un estimado objetivo.



El resultado es que, para el cuatrienio, el Fisco continuará dependiendo de que haya suficiente crédito externo disponible. Esto se complica día a día. Las autoridades han debido recurrir a una segunda operación de repo en la que entregan USD 1 250 millones en bonos como garantía para recibir USD 500 millones. Si seguimos así, el mercado financiero se va a percatar de que, en el supuesto no consentido de que entremos en una moratoria, y esos bonos pasen a declararse vencidos, la deuda crecería enormemente.



Esa operación no bastó para cubrir las necesidades de financiamiento de lo que queda de 2018; técnicos del Ministerio de Finanzas negocian un nuevo crédito en Beijing.



Tan pronto se concrete el financiamiento chino y se cubra el hueco de 2018, empezará la búsqueda de fondos para 2019. El proceso seguirá hasta después del 2022, según la programación. Pero esto no va a pasar.



En algún momento, probablemente en 2019, los acreedores dirán “no va más”. El Gobierno para cubrir sus necesidades irá al Fondo Monetario. La aspiración sería lograr un fuerte financiamiento y blando, lo que se facilitaría por las buenas relaciones que ha desarrollado Moreno con Europa, Japón y recientemente con EE.UU., y las cultivadas por el presidente Correa con China, preservadas por el actual. Se aspiraría a USD 10 000 millones.



Pero el Fondo pondría condiciones. Por ejemplo: en tres años reducir el gasto corriente en USD 5 000 millones: USD 2 000 millones menos en burocracia y USD 3 000 millones en subsidio a los combustibles. Hubiera sido mejor trazar nuestro propio programa de ajuste y pedirle apoyo del FMI. Pero a juzgar por la proforma, eso no se va dar. El programa vendrá impuesto cuando estemos con el agua al cuello.