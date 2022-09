Turismo a la Patria Grande

El Camino de Santiago tiene muchas variantes: el camino francés, inglés, portugués, de la plata, primitivo, etc. y estos pueden tener diferentes inicios que suman miles de kilómetros recorridos por peregrinos rumbo a Santiago de Compostela, que recibe 300 000 viandantes anuales junto a 2,7 millones que vienen en avión, bus, tren o coche.

Desde hace 1 000 años, viajeros de lo que ahora es Europa, han hecho el camino por motivos religiosos, luego por naturaleza, ejercicio, espiritualidad, penitencia, etc. y estos peregrinajes que hermanaron en Santiago de Compostela a personas de naciones enemigas, fue la esencia de la actual Unión Europea que tiene una vasta red de trenes y aeropuertos que facilitan la conectividad económica, cultural y turística.

En Latinoamérica esta conectividad no existe. Los trenes fueron desmantelados, no hay vuelos este - oeste y los norte - sur son caros; es más barato viajar Quito - Miami que a Buenos Aires. Lo paradójico es que los partidos políticos mantienen una extensa burocracia internacional bien pagada, que trabaja por una unidad que retrocede a pesar de gobernar al mismo tiempo ideologías que alientan un supuesto hermanamiento latinoamericano: la Patria Grande; pero mantienen peligrosas fronteras anti turismo, igual de atascadas que hace 50 años, sin trenes internacionales, con restricciones que alientan el contrabando y grupos delincuenciales autónomos que tributan a los funcionarios de turno.

Parlatino, Aladi, Prosur, Celac, CAN, Mercosur, Unasur, ALBA, ALCA y un largo etcétera nos cuesta mucho dinero, pero no hay indicio de unidad real, porque leyes comunitarias anularían dictaduras progresistas que no entregan el poder e incomodarían la corrupción de nuestros políticos. Hoy Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Argentina, tienen regímenes que dicen promover la patria grande sin fronteras. Pasan a los hechos o sigue siendo más fácil hacer turismo a USA o Europa que con los imaginarios “hermanos”.