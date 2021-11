No solo hay que ser…

La atracción de inversión es uno de los factores más importantes para la reactivación económica. No hay que considerarla como un fin, sino como un mecanismo que contribuye determinantemente a mejorar la calidad de vida de la gente, a través de generación de empleo y recursos para inversión social, particularmente en los sectores vulnerables de la población. No cabría oponerse a que más empresas nacionales y extranjeras, cumpliendo cabalmente la legislación nacional, amplíen sus horizontes de confianza y promuevan mayor contratación, impuestos y tecnología.

La urgencia de trasmitir al mundo una imagen renovada y de estabilidad, que ubique al Ecuador como puerto seguro para nuevos capitales, ha ocupado la reciente agenda internacional del gobierno. Según han anunciado sus voceros, la meta es atraer más de USD 30 000 millones de inversión en los próximos cuatro años. La iniciativa ‘Ecuador, Open for Business 2021’, catalogado por sus organizadores como el foro empresarial más importante de la región, es un esfuerzo relevante que va en esa dirección y forma parte de una agresiva estrategia de posicionar al país como destino atractivo y previsible, en medio de una región plagada de incertidumbre política.



Sin embargo, la generación de inversión no es tarea exclusiva del gobierno. Depende en gran medida de la percepción que tengan los agentes económicos respecto a que el país procura hacer las cosas bien, que resuelve sus legítimas diferencias internas con diálogo, sin arbitrariedades ni posiciones extremas. Que identifica y rechaza a líderes violentos y populistas que se nutren del inmovilismo y la desesperanza colectiva. Sin un ambiente constructivo, la atracción de inversión es una tarea cuesta arriba.



Los recientes diálogos gubernamentales con actores políticos y sociales, particularmente con la dirigencia indígena, marca una luz de esperanza en la búsqueda de un entorno de paz que permita enfocarse en la reactivación económica y en la solución de problemas sociales de urgente tratamiento. El Ecuador post pandemia tiene varias tareas pendientes. La inseguridad, el desempleo, el drama de familias hostigadas y descompuestas por la droga, la ruralidad desatendida sin servicios básicos ni conectividad, la desnutrición crónica infantil, son problemas que se resuelven en la mesa y no en la calle con acciones de fuerza e irresponsables.



Todo esfuerzo por trasmitir al mundo que se ha iniciado un cambio positivo será insuficiente si la dirigencia política y social, con madurez, no comprende que la discrepancia tiene límites que no justifican el caos ni el chantaje, peor aún intentos de desestabilización democrática y violación a la institucionalidad. De poco sirven las palabras sin hechos que avalen la seguridad de invertir en el Ecuador. En este contexto, es pertinente decir “no solo hay que ser, sino parecer”.