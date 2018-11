La Pro forma del 2019

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea acaba de aprobar, con una mínima diferencia, la Pro forma 2019 del Estado. No obstante, este informe deberá conocerlo el Pleno hasta el 30 de septiembre para su posible aprobación. Si no hay los votos necesarios, como parecería que va a suceder, la Pro forma se aprobaría por el ministerio de la ley.

Hay varios temas que preocupan no solo a los propios asambleístas sino a la colectividad en general. En la Pro forma se establece una sensible reducción del presupuesto destinado a educación. El Ministerio de Educación no recibirá los USD 675 millones previstos sino sólo USD 394 millones. En el caso de las universidades hay una reducción de USD 145,1 millones. Y aunque esta cifra es elevada, buena parte de la culpa tienen las propias universidades por la ineficiencia que ha existido en cuanto a subejecución presupuestaria.



Otro tiene que ver con el aporte que ahora sí va a asumir el Estado por concepto de pensiones al Instituto de Seguridad Social (IESS). Me refiero al 40% que por ley debe cubrir el Estado y que el gobierno de Correa dejó de pagar sin mayor justificativo. En este caso, Finanzas aportará con USD 1242 millones y no con los USD 1754 millones que corresponderían en el 2019.



La situación es complicada debido a que los gastos del Estado siguen siendo más altos que los ingresos. Por ejemplo, el Gobierno mantiene una nómina que representa anualmente USD 9 500 millones. El nivel de endeudamiento es alto, tomando en cuenta el tamaño de la economía y la capacidad de pago. En suma, el gobierno del presidente Moreno no puede seguir tapando parches y endeudarse más y más.



Y aunque todos esperamos que las cuentas sean puestas en orden luego de diez años de desbarajuste, derroche y manejo irresponsable, parecería que nadie está dispuesto a asumir el problema. Es decir, que se tomen medidas siempre y cuando no topen a mi sector.



Preocupa también que las previsiones que ha realizado en Gobierno en términos de ingresos no sean del todo convincentes. La Pro forma contempla cerca de USD 1 000 millones de ingresos permanentes por concepto de concesiones. ¿Es un rubro que puede ser considerado como un ingreso permanente? ¿Concesiones de qué? ¿De tres de las nueve centrales hidroeléctricas construidas por empresas chinas que funcionan y no tienen problemas técnicos?



De igual forma inquietan las previsiones hechas sobre los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo. En la Pro forma consta un precio por barril de USD 58,29. Sin embargo, la semana pasada el precio de referencia para el Ecuador (WTI) bajó a USD 54,46.



Para no alargar el análisis, la Pro forma no es real y tiene serias inconsistencias. En estas circunstancias, el Gobierno tendrá serias dificultades para cubrir la Pro forma 2019, y es inminente un ajuste. No obstante, ¿está dispuesto Moreno a asumir el costo político de ello?