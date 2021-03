Posiblemente bajo la influencia del covid-19, el Club de Lectura “Amanecer” me pidió que reflexionara sobre la “La Peste” de Albert Camus. Agradezco la oportunidad pues, aunque “La Peste” se publicó en 1947, los interrogantes que plantea tienen una gran actualidad.

“La Peste” es un clásico del existencialismo, una metáfora universal que trasciende el tiempo y el espacio.



Si Camus viviera hoy, seguramente el covid hubiera provocado las mismas inquietudes. Lo que subyace en la obra es el interrogante sobre el sentido de la vida y de la muerte, máxime cuando la vida se desarrolla sin Dios y sin ética.



La peste representa el absurdo. ¿Qué sentido tiene vivir para morir sin futuro y sin esperanza? Frente al absurdo, Camus presenta la vida humana como un valor en sí mismo. Lo hace desde una perspectiva libre y atea, pero muy sensible ante determinados valores: el apoyo mutuo, la solidaridad que atempera la desesperación; la libertad individual, un bien precioso frente a la crisis de los proyectos colectivos que dieron paso a la Segunda Guerra Mundial; y la superación de la indiferencia que, al fin y al cabo es una forma de muerte.



Para entender un libro de pensamiento es necesario conocer el contexto en el cual surge.

Camus es un hombre pensante frente a los fascismos y a los horrores de la guerra. Por eso se muestra tan radicalmente opuesto a los totalitarismos y a todo aquello que dañe la dignidad humana.



¿Qué representa la peste? Es el signo de la muerte, del mal, del absurdo. Hay que acabar con todo aquello que envilece al hombre y su dignidad. Signo de esa lucha y de esa generosidad son los médicos que luchan contra la peste, es decir, cuantos están dispuestos a mantenerse en la primera línea y a dar su vida para que otros tengan vida.



Camus es un hombre de convicciones, persuadido de que “en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio”. Siempre expresará con firmeza la necesidad de luchar contra todo aquello que es causa de sufrimiento.



Algunos lectores ven en “La Peste” una crítica a la restricción de las libertades individuales (algo que hoy plantean los llamados movimientos negacionistas de la pandemia). Me parece algo forzado, sobre todo desde un punto de vista ético, en la medida en que ello pone en peligro la vida del otro.



Yo no hablaría de libertades individuales sino personales, es decir, siempre abiertas a la alteridad, a la búsqueda del bien común.



Las peores pandemias no son biológicas, sino morales.



En medio de la adversidad, del dolor, del límite, aflora lo peor del hombre (pensemos en la corrupción, en la explotación del dolor humano), pero también aflora lo mejor (pensemos en la solidaridad, en el riesgo de la propia vida). La experiencia narrada por Camus y situada en el Orán de la postguerra es muy semejante a nuestra propia experiencia: el dolor nos recuerda siempre que somos vulnerables.