El “oso” ruso y su cordón umbilical…

El cordón umbilical es el canal de vida, con el que sabiamente la Madre Naturaleza, principalmente nutre y oxigena a los bebés, así como a ciertos animales. Si observamos a la naturaleza en su estado puro, donde viven en libertad los animales, encontraremos paz, orden y limpieza natural; en donde éstos “favorecidos” por la no racionalidad, instintivamente matan, pero normalmente por comida o en defensa, al sentirse atacados. En cambio, en el campo de la “racionalidad humana”, el mal llamado “oso”, ordena atacar a Ucrania, un inocente pueblo. Excepcionalmente, se puede llegar a justificar matar en legítima defensa; pero en este caso, ¿hay acaso razones de defensa? Al parecer sí, sería la defensa del ego y del poder desmedido, de la cruel ambición y del placer de matar. El “oso” con su cordón umbilical del mal, que por cierto “nutre y abraza” gobiernos tiranos como el cubano y el venezolano; contra natura, en pleno siglo XXI, cuando el mundo entero incluido miles y miles de rusos desprecian la guerra, decide reclamar e invadir, a fin de saciar su caníbal hambre política. El reino animal, en sus entrañas, debe sentirse ofendido, que al noble oso, se lo pueda asociar con él. Lo que pasa en Ucrania, sería la infame manifestación, nueve mil veces peor, que la del animal mas salvaje. Temeraria provocación y agresión a la humanidad, ya que en el supuesto que se desatase una no consentida guerra mundial, no existirían ganadores, todo probablemente sería sombras y desolación. Así, ante los bombardeos en Ucrania, el mundo se despierta atónito, al constatar que no se ha podido encontrar aún, pese al supuesto “alto desarrollo” del ser humano, la elemental fórmula de la paz.

“…aquel día salimos despavoridos, sin saber a dónde ir, la guerra habría comenzado. Todo era desazón, terror, oscuridad… Sentí un profundo dolor interno, más intenso que una herida de bala, provocándome lágrimas que salían no de mis ojos, sino del corazón…” sentir de un Ucraniano, llevando abrazados a sus pequeños hijos…