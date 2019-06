Violencia y acoso laboral

Denunciar el acoso en el lugar de trabajo es una tarea cuesta arriba en el país, por varios motivos: desconocimiento de las leyes, temor al qué dirán, poco apoyo de los compañeros de trabajo, falta de pruebas, posibles represalias del acosador o miedo a perder el empleo. Además, no está bien marcada la línea que divide el acoso de un comportamiento ‘natural’ en una sociedad machista como la ecuatoriana, al punto que un acto delictivo podría ser interpretado como una broma o un simple malentendido.

El testimonio de una universitaria, publicado hace una semana en la página web de este Diario, recoge el temor y las dudas que vivió una chica víctima de acoso laboral. Al final, la mujer tomó la decisión de denunciar el hecho en su universidad, pero no lo hizo ante las autoridades judiciales, tal vez porque las leyes no dan suficientes garantías a las víctimas.



La falta de una normativa clara puede llevar a los afectados a guardar silencio por demasiado tiempo frente al acoso laboral. Eso sucede aquí o en cualquier parte del mundo, como lo demostró el caso de Harvey Weinstein, símbolo del poder en Hollywood. Tras décadas de abusos, las víctimas se arriesgaron a denunciarlo. Y cuando lo hicieron, proliferaron más casos.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el acoso sexual como un comportamiento de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Y para que el acoso sexual sea considerado como tal se debe cumplir ambos aspectos: desagradable y ofensivo.



Pero esa definición deja mucho margen a la subjetividad. Por eso es importante la decisión tomada el viernes pasado en la sede de la OIT, en Ginebra, Suiza.



Ahí, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) adoptó por primera vez un Convenio y una Recomendación complementaria para enfrentar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Es el primer nuevo Convenio que aprueba la CIT desde 2011, cuando se adoptó uno sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.



El Convenio aprobado el viernes pasado entrará en vigor 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. Si Ecuador lo hace se comprometerá a poner en marcha una serie de medidas para garantizar su cumplimiento, lo cual implicará reformas legales, capacitación, campañas de sensibilización, etc.



El Estado, por ejemplo, deberá garantizar un fácil acceso para que las víctimas no solo presenten sus quejas, sino que existan juzgados o tribunales que resuelvan los casos de manera eficaz y oportuna, que haya medidas de protección para las víctimas, los testigos y los informantes, así como asistencia jurídica, social, médica y administrativa para los querellantes y las víctimas.



La nueva norma internacional protege a todos los trabajadores, incluidas las personas que realizan actividades de capacitación, voluntariado, pasantías o buscan un empleo. Es un paso adelante para que haya respeto y dignidad en el trabajo.