Por los pasillos de nuestros hospitales, en nuestros barrios y ciudadelas sacudidos por la violencia, en nuestras cárceles dominadas por las mafias del narcotráfico, se cruzan cada día infinitos dolores. Así ocurre en el fondo del corazón de mucha gente que, por una u otra razón, ha pasado por mi vida: personas que un día pactaron con la muerte, incapaces de aguantar ni una hora más. Y, con ellos, familiares y amigos (madres benditas y doloridas) desolados todos ante el suicidio del hijo, del hermano, del amigo, … Sin posibilidad de preguntar, de decir una palabra de consuelo, de acariciar el sufrimiento o de ensanchar las fronteras del límite.

Hay quien dice que el suicidio debería de ser una de nuestras emergencias, especialmente entre adolescentes y jóvenes. En lo que va del año 2021 el ECU911 registró 194 casos. Comparativamente con el año anterior llevamos un 37% de aumento de gente que se ha suicidado. Añádanse los intentos de suicidio (el ECU evitó 357 casos) y los infinitos que no constan en ningún registro. Me temo que en este tema nuestro país está muy lejos de atender, de forma profesional, a las personas que deciden quitarse la vida.



El suicidio no es ninguna enfermedad, pero que sí se relaciona con el dolor. Un dolor insoportable y tramposo que no deja ver salidas salvo una, algo que hay que comprender desde la vulnerabilidad de la condición humana. No hablo de trastornos de salud mental. Si lo hubiera, igual que la soledad, el fracaso, la pobreza o la desesperanza, sería un factor de riesgo pero no una causa. El suicidio es mucho más complejo y nadie está libre de padecer semejante sufrimiento.



A nadie se le puede obligar a vivir a la fuerza, pero hay algo que todos podemos hacer: acompañar para aliviar semejante dolor, esa sensación de vivir atrapados y sin salida. Acompañar es la gran tarea. Acompañar con constancia, con paciencia y con una dosis grande de realismo y de amor. Es algo que nos atañe a todos. Y es que el mejor remedio contra el suicidio es la palabra, también para los que sobreviven y cargan con el pesado fardo del tabú o de la culpa en medio de una sociedad que no siempre está preparada para hablar y afrontar el tema. Hay que romper el pacto del silencio. Ante cualquier síntoma no pasen de puntillas, no miren hacia otro lado. Acompañar requiere escucha, comprensión y tiempo.



¿Y la dimensión moral? Históricamente el suicidio fue juzgado con dureza, también por la propia Iglesia. Siempre habrá que confiar en Dios más que en el propio límite. Pero mi viejo profesor de moral solía decir que entre el puente y el río también estaba Dios. No juzguen y no serán juzgados. Yo creo (así es la fe) que en el corazón de Dios, ante el caso de un suicidio, se ensancha el latido de la misericordia. Ante los sentimientos de culpa no se dejen pillar por la desesperación. También en este asunto Dios sabe más.