El que María Belén, una mujer joven, profesional, independiente económicamente, con un conocimiento claro del derecho y sus derechos, haya sido víctima de violencia física por parte de su pareja hasta causarle la muerte, confirma lo que quienes trabajan en este tema conocen: la violencia contra las mujeres se presenta en todos los niveles, cualquiera puede sufrirla, no importa la educación, edad o posición económica.

El señalado femicida de María Belén, su cónyuge, de profesión policía, la mató al interior de una instalación policial; buscó impunidad en la mentira, el silencio, la complicidad y pasividad de quienes por miedo, amistad o “espíritu de cuerpo”, no hicieron nada ante los pedidos de auxilio, callaron ante lo sucedido y solo empezaron a contar la verdad cuando la madre no calló, se negó a creer los relatos oficiales y mantuvo lo que sabía: su hija fue vista por última vez en la Escuela Superior de Policía, lugar al que fue a buscar a su compañero de vida, un lugar que creía seguro.

La Policía, como institución, es un reflejo exacerbado de la mayor parte de la sociedad ecuatoriana, llena de complicidades, informalidad, abuso del poder, machismo, amiguismo; ella no fue asesinada por una institución, ella fue víctima de la violencia machista ejercida por su pareja, que actuó al amparo de compañeros y subordinados, aparentemente protegido por superiores; algo que pasa con frecuencia en casos similares en los que se repite el mismo patrón: quienes escuchan no hacen nada, quienes saben guardan silencio cómplice, un sistema ineficiente no las protege, contribuye a la impunidad y, a menudo, culpa a la víctima de su muerte, “de irse a meter”, de provocar.

Belén murió víctima de la violencia de género, no en manos de un monstruo, un animal o un enfermo. Así es la violencia machista, los victimarios son personas normales que se creen dueños del cuerpo y la vida de las mujeres.

La Policía tiene que cambiar, pero la sociedad también.