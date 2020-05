Justicia y Notarías

Era previsible: “76 000 negocios volverán a operar en forma virtual” (El Universo). Y así está aconteciendo.

Dos situaciones relacionadas con supervivencia colisionan, con ocasión del daño mortal que provoca el coronavirus: a) La necesidad indiscutible de evitar contagios, mediante el aislamiento en el hogar; b) la necesidad de trabajar y atender la supervivencia personal y de la familia. Terrible dilema: o evita un posible contagio, o carece hasta de la alimentación con proyecciones fatales. En la vida real, más gente sale a trabajar, pero ya usa mascarilla y cuidados de higiene personal y lo que manipula en objetos y productos con que comercia. La amenaza de multas y sanciones tiene eficacia limitada.

Entre tantos estamentos económicos, tiene importancia la administración de justicia que soporta limitación, excepto en casos de flagrancia.



Se abre paso y –al parecer- no habrá barrera que detenga la marcha de la producción y el comercio, especialmente se abre espacio la utilización de los medios telemáticos. Es halagüeño mirar al alumno de la escuela en clase con su maestro igual que los demás estudiantes en su respectiva casa y –en imagen- a su profesor alternando con ellos.



En el campo de la justicia, mediante medio telemático reciben testimonios de personas enjuiciadas penalmente, prófugos. En audiencia de juzgamiento, por ejemplo en Quito interviene el acusado que está preso en Guayaquil, sin que nadie diga que es ilegal.



Actuación de valor decisivo corresponde a las notarías, en las que se celebran escrituras de compraventa; documentos de adquisición de automotores, hipotecas, declaraciones juramentadas del patrimonio de quien ha sido designado funcionario público, previamente al ejercicio del cargo. También divorcios, si los cónyuges han acordado la situación de los hijos y de los bienes si los hubiera, pues si no hay ese acuerdo deben ir ante un juez y afrontar todo un proceso judicial.



Especial relevancia para la economía, es la constitución de compañías de comercio. Para ese efecto ya se utiliza los medios telemáticos (sección internet). Cuando necesitan información sobre la situación legal de los bienes la obtienen por esta vía moderna. Actualmente el Registro de la Propiedad es eficiente y confiable, igual el Registro Civil, Mercantil, Consejo de la Judicatura.



Si ya cuentan con base legal, las notarías deben usar los medios telemáticos. Sus responsables están capacitados para asegurar la validez del contenido de tanto documento que se acompaña a los contratos, como ya sucede en las escrituras de constitución de compañías. Así se eliminaría el riesgo de contagio al público que acude a la celebración de los contratos; y para que sea posible pagar arriendos y los sueldos a los empleados. Las notarías no reciben fondos del Estado.