Juridicidad y legitimidad

Vivimos en medio de un notable caos institucional; la excepción es la Corte Constitucional, que funciona sin sospecha de corrupción o servilismo político pero, lamentablemente, tiene algún nivel de responsabilidad, por acción o por omisión, en el estado actual de cosas.

Omisión: la Corte tuvo en sus manos más de un caso, al dictar sentencias vinculantes en materia de garantías constitucionales, en los que pudo establecer mayores restricciones, para impedir los abusos que con frecuencia se dan en las acciones de protección y hábeas corpus. Parecería que una suerte de garantismo ingenuo hace perder de vista el impacto de sus decisiones en la vida de un Estado de derecho, al que parece vaciarse de contenido normativo apelando a la noción de “Estado constitucional de derechos y de justicia”.

Por acción: algunas de sus decisiones han sido usadas para debilitar al valor normativo de las normas, introduciendo por medio de su jurisprudencia interpretaciones que modifican el alcance del derecho, con ejercicios interpretativos que le hacen “decir” al texto jurídico algo más, como sucedió con la atribución de derechos a los animales o la ampliación del alcance de algunos derechos colectivos, particularmente la noción de autoridad indígena.

La idea detrás de esto parece ser una primacía de la legitimidad sobre la legalidad o, mejor, juridicidad, para que no se diga que dejo de lado la Constitución y los tratados internacionales. Esto que beneficia a quienes, en la ambigüedad y discrecionalidad que implica la noción de legitimidad, piensan que se puede usar el derecho a la carta: defender las reglas que me benefician y repudiar las que no me convienen. Se ha posicionado una peligrosa idea: se puede dejar de aplicar normas claras en nombre de lo legítimo, que se juzga de acuerdo a preferencias ideológicas, con la idea de que existe un “lado correcto de la historia”, una supuesta legitimidad que, a la larga, está al servicio de cualquier causa.