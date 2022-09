“Cuando las flores lloran…”

Cuando una flor es arrancada, el resto de flores lloran y no cantan, no digamos cuando ésta es aplastada, por la bota del que debe “protegerla”. En ese momento, el país se estremece de indignación y dolor, ante el funeral de la esperanza y la confianza; cada lágrima retumba en el corazón, al caer en tierra del desazón.

La partida de María Belén, tiene profundo significado para la sociedad y para la mujer en particular; desnudándose la aterradora realidad, la violencia de género expandida a todo nivel y ahora en el cuartel…, lo cual pone en riesgo el florecer del maravilloso ser de la mujer…

La renuncia sino la salida del Gral. Carrillo por sus infortunados pronunciamientos tiene sentido; junto con la expulsión y sanción penal de aquellos cadetes y policías que omitieron su fundamental y elemental deber, profesional y/o moral, socorrer a quien gritaba auxilio, que de haberse dado quizás pudo haberse el fatal desenlace evitado; del actor y, de aquellos que se escondieron en el cruel, falso y cobarde espíritu de cuerpo, solapando el atentado al espíritu y entierro del cuerpo de una mujer…

Sí, las flores y el país lloran, estamos de luto. Pero, las flores deben seguir maravillándonos con su belleza, con su aroma, con su bello amanecer y no con su pronto atardecer. Ya no podemos confiar, peor esperar, cabe la unión y el deber de los hombres de bien, debemos actuar, proteger y resguardar, en todo tiempo y lugar, sin distinción a toda mujer. ¡Ni una más!, alcemos el puño, es nuestro deber, no podemos más ser… cementerio de flores. Aquellas deben brillar, bailar y ya no llorar…

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles; que tiemblen los jueces y los judiciales; hoy a las mujeres les quitan la calma; les sembraron miedo, les crecieron alas. A cada minuto, a cada semana; nos roban amigas, nos matan hermanas; destrozan sus cuerpos, las desaparecen; no olvide sus nombres, señor presidente. Cantemos sin miedo… justicia, que caiga el feminicida…ya nada me calla, ya todo me sobra; si tocan a una, ¡responderemos todos”!

*Fragmentos con ajustes del himno “canción sin miedo”, de Vivir Quintana…