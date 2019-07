La vida cotidiana es un desmentido a la Constitución, a ese papel que proclama el respeto a los derechos en declaraciones mal escritas e inservibles. Y que suenan a burla, a mala broma, a pretexto inventado para dominarnos. La vida cotidiana es evidencia de que las instituciones son un cuento y que la autoridad ha caducado, que la república es, apenas, la palabra hueca con la que nos engatusan en discursos, proclamas y propaganda. Y que la política sirve para que cada aprendiz de jerarca “trabaje” en su carrera electoral, salga en foto y entrevista y se promueva. ¿O no?

¿Dónde está la autoridad cuando hay hordas que arruinan la ciudad y dañan los monumentos? ¿Dónde está el Municipio cuando no queda nada de paz y silencio? ¿Dónde está esa esquiva burocracia que, ciega y sorda, tolera que se instalen toda clase sitios de diversión y de rumba junto a barrios residenciales, o dentro de ellos? ¿Hay derecho al descanso, si en cualquier lugar, y a toda hora, reina el estruendo, las sirenas de alarma, el alboroto de la propaganda y el griterío de los amanecidos en juerga?



Quito es la ciudad de la falta de respeto, de altoparlantes a todo volumen y sirenas incansables. Es el reino de la inseguridad, los buses humeantes, los trancones y los asaltos. Del miedo y del tumulto. De las caras fruncidas. De la falta de esperanza. Penosamente, Quito es un problema, y la solución no está ahora, ni estuvo antes, solamente en los proyectos. No está en los foros ni en las promesas. Está en el rescate concreto del principio de autoridad. Está en el cumplimiento riguroso de las reglas ambientales.



La solución está en que impere otra vez el sentido común. Está en que se someta a todos (y a todas) a la esencial disciplina que impone la civilización, porque, en las condiciones imperantes, aunque parezca exagerado, lo que está en riesgo, aquí y ahora, es la civilización, palabra que, precisamente, viene de “ciudad” como espacio de cultura, como refugio, como sitio de derechos, reglas y acuerdos. Y como lugar en donde hay autoridad que aplique las leyes, no la arbitrariedad. Autoridad legal y autoridad moral.



¿Será mucho pedir que volvamos a los conceptos básicos, a entender que las ciudades son sitios para vivir, que el respeto es la condición esencial de la convivencia; que los vecinos, los transeúntes y la gente de a pie, también tienen derechos? ¿Será mucho pedir que nos reconozcan a las personas como la razón de ser del poder? ¿O es que andamos descaminados y pedimos peras al olmo? ¿O es que somos solo pagadores de impuestos y obedientes hombres masa, materia prima de las elecciones?



El tema de fondo es que el poder, el Estado, el Municipio y la burocracia, solo sirven y se justifican, cuando, de verdad, sirven a la gente. Para eso están.