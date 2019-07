Transparencia y controles

Bien por ser anfitriones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cumple, con su Asamblea de Gobernadores en el Ecuador, sus sesenta años.

El BID, el Banco Mundial y otras entidades posibles proveedoras de recursos esta semana están trabajando en el Ecuador.



Tenemos una oportunidad, sabiendo que el Ecuador está condicionado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que rompamos lo que para algunos es un maleficio: no se salva un país de un severo impacto, como consecuencia de ese acuerdo, cual es el caso que, se expresa, está sufriendo Argentina.



Las expectativas son positivas. Un país requiere de un sector público que asegure las condiciones para que haya desarrollo y trabajo con garantías. En la medida que haya inversión, producción, circulación y trabajo habrá crecimiento en desarrollo armónico, esto es no acumulación de riqueza de unos por la explotación de éstos sobre otros.



Un error de los gobiernos es creer que la exacción tributaria por más materias a gravarse o por el incremento de tarifas va a significar en forma duradera beneficios fiscales. Puede y debe haber revisiones tributarias pero no por sólo beneficios fiscales, deben haber otras motivaciones y otros beneficios. Una irracional estructura tributaria es aliciente para que los de mayor poder económico o político desarrollen formas de evasión o de elusión tributaria.



En materia de empleo se requiere crear más oportunidades de trabajo, lo que implica nuevas modalidades, que conlleven flexibilidades contractuales, pero con garantías contra formas de explotación.



La mejor situación fiscal se logra porque haya más desarrollo y circulación económica.



Líneas transversales deben ser la transparencia y los controles para que haya calidad en la relación del poder público con los sectores privados.



En la contratación pública, la calidad ha sido castigada cuando se argumenta que deben privilegiarse los menores precios. El caso de los medicamentos es uno de los más patéticos. La modalidad de compra de genéricos por la vía de la subasta inversa ha llevado a un gasto con deficientes controles de calidad.



Las cuentas del sector público no reflejan la verdad, cuando por la condición de la previa verificación de la ejecución contractual no se permite facturar, sino que se facture cuando se autorice hacerlo. Ahí hay una deuda flotante de más de USD 100 millones. El riesgo siempre está en la corrupción, precio ilícito para la autorización de emisión de facturas.



La Corte Nacional de Justicia se opone a la evaluación de los jueces que la integran y enfrenta al Consejo de la Judicatura. Más allá de la constitucionalidad y legalidad de la evaluación, los principios de la transparencia y los controles deben prevalecer.