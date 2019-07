Sofismas en economía

Rodrigo Albuja Chaves

Columnista invitado

Un sofisma es el argumento o razonamiento que aparenta ser correcto por la lógica con que se presenta, pero es falso. Los sofismas han estado presentes en una buena parte la explicación del funcionamiento de la economía de mercado, y han sido el sostén de políticas económicas con resultados discutibles. Así, sobre el problema del empleo se han dado interpretaciones basadas en la lógica de los sofismas que impiden el descubrimiento de lo esencial del problema. Se sostiene que la mano de obra tiene baja productividad y costos altos, que deben reducirse en aras de la competitividad.

La flexibilidad de la jornada laboral, la eliminación de sobre costos en la contratación por emprendimientos y períodos de prueba más largos conforman la propuesta de los empresarios para crear empleo.



Para los trabajadores, en cambio, los salarios no son los únicos costos de producción y por tanto no son la causa directa de la subida de los precios. Defienden los derechos adquiridos en las relaciones laborales. Estas posiciones contrapuestas son, sin embargo, un falso dilema que ahonda la divergencia entre dos factores importantes de la producción, el capital y el trabajo.



Si el sistema laboral adolece de rigideces que dificultan su funcionamiento, hay que llevar a cabo reformas.



Pero las nuevas formas de contratación o la flexibilidad de la jornada laboral por sí solas tendrán un límite reducido de creación de nuevos puestos de trabajo y no se dará en el corto plazo.



Actualmente, el problema fundamental es la falta de demanda; ésta incide en la producción y en el empleo y es un círculo vicioso difícil de romper. Entonces los ajustes de cinturones no pueden dar resultados favorables porque se frena la demanda, la producción disminuye y los ingresos fiscales también disminuyen. Se requieren entonces políticas que estimulen la creación de recursos para fomentar el fortalecimiento del potencial productivo, y mantener el flujo crediticio de manera de evitar el decrecimiento de la actividad económica, especialmente en pequeñas y medianas industrias.



El fortalecimiento de la capacidad de producción y de la demanda debe ser el pilar de una política de empleo inserta en una estrategia concertada entre el Estado, el sector privado y los trabajadores, como un proyecto nacional de recuperación económica. Cabe allí la definición de modelos de crecimiento basados en la mano de obra en sectores con condiciones adecuadas. Se reconocería así al empleo como inherente al funcionamiento sistémico de la economía, en donde la mano de obra es un factor de producción y no un simple costo.



Los estímulos a la producción, como parte de políticas públicas de reactivación, deben respaldarse en compromisos de cumplimiento de metas concertadas que justifiquen el sacrificio fiscal incurrido. Una de las condiciones debe ser la incorporación de mano de obra en el proceso productivo, es decir la generación de empleo.