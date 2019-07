Rezago deprimente

Hace 5 años el producto por habitante del Ecuador, corregido por el poder de compra, era similar al de Paraguay y ahora este país nos ha superado en 20%. En 1990 este indicador era similar entre Ecuador y Chile, pero ahora el producto por habitante de Chile es más del doble que el nuestro. Y si solo crecemos al 1% anual nos tomaría 70 años para llegar a igualarlo y respecto a Portugal nos demoraríamos 103 años. Pero si crecemos al 5% en 14 años llegamos al nivel de Chile y en 25 años al nivel de Portugal. Esto alertó en Quito Luis Carranza, Presidente de la CAF.

Como el producto crece tan poco, por debajo del crecimiento poblacional estamos retrocediendo. “Más gente más pobreza”. Y si la dolarización afecta a la competitividad el Gobierno no debe ser temeroso y aplicar eficazmente una política agresiva pro exportadora, sin esperar estados de opinión en temas conflictivos. Los trabajadores deben facilitar que haya nuevas contrataciones con normas flexibles, pero que respeten las que rigen a los actuales empleados formales.



Y los empresarios -con visión de largo plazo- deben ser justos, moderar sus apetencias de utilidades en el corto plazo y, por ejemplo, los banqueros deben disminuir las tasas de interés y aumentar los plazos para apoyar ampliamente a las inversiones medianas y pequeñas para que haya más oportunidades de empleo que acoten la desigualdad. La Academia, medios de comunicación y los opinantes independientes debemos ayudar de modo imparcial y desinteresado a encontrar el cómo hacer y no solo el qué hacer, porque el retraso estructural debe obligarnos a todos a pensar y actuar con la razón y no con la pasión.



En este orden de ideas, sería una responsabilidad histórica hacer una prospección de la economía petrolera para evitar que cuando se masifique el cambio hacia los automotores eléctricos la consecuente baja del precio de barril no nos coja con mucho petróleo bajo tierra. Es mejor vender más petróleo ahora para monetizar este activo, no para gastarlo inmediatamente sino para comprar nuevos activos que sean fáciles de vender en el futuro.



La minería metálica es una posibilidad cierta si se superan los temores de eventuales perjuicios ambientales para explotar oro, plata y cobre lo antes posible, porque la inyección de estos cuantiosos recursos en la economía nos dará un apoyo importante en la subida de la tasa de crecimiento y en la solvencia del país, cuya medición ahora es tan baja que nos siguen cobrando tasas por sobre el 9% como si fuesen bonos basura los que coloca el Ecuador.



Otra veta inmediata de divisas que al mismo tiempo da trabajo a la gente es el turismo, para lo que hacemos muy poco, con excepción de Galápagos que ojalá no se degrade con la llegada de más aviones militares norteamericanos. El Ecuador puede duplicar la venida de turistas extranjeros porque es una joya escondida y eso depende solo de nuestro duro trabajo.