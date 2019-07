Respeto a leyes está a prueba

Oswaldo Navas T.

Columnista invitado

Acaba de publicarse en el Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos y este hecho bien amerita las siguientes reflexiones. Fuera de las materias constitucional, penal y de elecciones, esta ley procesal es la norma fundamental para hacer posible la justicia a través de un procedimiento oral, expedito que respete las garantías del debido proceso y los principios constitucionales.

El Proyecto de Reformas, que es la recopilación de varias iniciativas de legisladores, fue aprobado por la Asamblea en octubre de 2018. Cuando fue enviado al Presidente para su sanción, en noviembre de 2018, éste objetó por inconstitucionalidad 50 de las 80 disposiciones que contenía el proyecto, incluyendo una objeción de forma en el proceso de elaboración de la ley.



La inconstitucionalidad de una ley, en un Estado constitucional de derechos y justicia, debería ser un acontecimiento especial, poco común o excepcional, porque implica que quien propuso el proyecto desconocía la Constitución o, al menos, no estaba en condición de saber su alcance o interpretación, lo cual no debe ser el caso de los Asambleístas. Porque además el Pleno y la Comisión respectiva de la Asamblea Nacional debieron detectar esas violaciones a la Norma Suprema antes de dar curso al Proyecto de ley Reformatoria.



El Presidente de la República ha tenido criterio absolutamente discordante con la Asamblea Nacional pues objeta un 62% del Proyecto, es decir, a su criterio se trata de un proyecto abiertamente inconstitucional. ¿Quién tiene la razón?



La Corte Constitucional, en marzo de 2019, ha declarado que en 11 de esas 50 disposiciones procede la objeción de inconstitucionalidad. Asumiendo que este alto Tribunal es el órgano especializado de control constitucional, parece que ni la Asamblea ni la Presidencia manejan fluidamente temas de garantías y derechos fundamentales.



El nuevo código procesal entró en vigencia en mayo de 2016, es decir, acaba de cumplir tres años y ya ha sido objeto de varias reformas que afectan a buena parte de su articulado y además ha sido objeto de al menos dos dictámenes constitucionales, de manera que su texto -mientras no se realice una codificación- ya se encuentra como las calles de Quito: lleno de baches.



Quienes presentan proyectos de ley (que no exclusivamente son los legisladores) deben estudiar bien el tema, analizar los efectos jurídicos de la norma que pretenden modificar, sustituir o eliminar; contrastarla con los preceptos de la Constitución, de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y de otras leyes; y, señalar expresamente las normas que modifican o derogan pues no basta con aquello de que “se derogan las normas que se opongan a la presente ley”.



La ley merece más respeto de parte de quienes la elaboran e interpretan. Si esto no es así, ¿qué podemos esperar de quienes estamos llamados a cumplirla?