Reformas indispensables

Medardo Oleas Rodríguez

Columnista invitado

Muchas propuestas se han realizado para reformar el Código de la Democracia, algunas muy simples, sin sustento, y otras más complejas como la que busca la reforma integral de este código, por lo que debemos señalar las indispensables, para que las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional del año 2021, mejoren nuestra débil y muy frágil democracia.



1.- Depurar el padrón electoral, para lo cual es necesario que el Registro Civil, resuelva declarar no validas las cedulas anteriores, y se forcé a la re cedulación a los ecuatorianos que no han obtenido este nuevo documento, y de esta manera podamos identificar a los ecuatorianos que viven en el país, a los que residen en el exterior, y a los fallecidos.



2.- Partidos Políticos: establecer que tal como lo señala la Constitución de la República del Ecuador, los partidos políticos deben tener afiliados registrados y empadronados ( no adherentes), con la finalidad de que funcione la democracia interna, y que los dirigentes no podrán durar más de un período en funciones, para permitir la alternabilidad y renovación interna de sus lideres.



Todo aquel partido que no haya estado activo, los tres últimos años antes de un proceso electoral, no podrá participar en el mismo.



Los movimientos políticos que hayan participado en un proceso electoral, obligatoriamente deben transformarse en partido político.



Solo los partidos y movimientos políticos nacionales, podrán presentar candidaturas para la elección de candidatos a la Asamblea Nacional, por ser esta una elección nacional.



3.- El voto tiene que ser en plancha por una sola lista, quitando la posibilidad de votar por candidatos entre listas, porque el voto debe tener el valor de un voto y no de una fracción.



4.- Cambiar el método de adjudicación de escaños al sistema Webster, por ser mas democrático y equitativo.



5.- Que en las próximas elecciones se realice la promoción electoral, mediante debates temáticos, que deberán realizarse en cadenas de radio, televisión, disponiendo que la prensa publique solo las propuestas programáticas, prohibiendo la difusión de cuñas publicitarias.



6.- Revisar los montos de aportes a las campañas, permitiendo que el financiamiento sea mas amplio, de personas naturales y jurídicas, financiamiento que solo se podrá utilizar en la promoción de planes y propuestas, mediante la entrega de folletos, libros, o actos privados en sitios públicos, prohibiendo la utilización de dinero en espectáculos públicos musicales, o pintura en muros y paredes, o afiches, que destruyen el espacio publico, y contaminan la imagen de las ciudades.



Estas serían algunas de las reformas indispensables para la el mejor funcionamiento de la democracia ecuatoriana.