Popeye no se equivocaba

Hace pocos días leí, en este Diario, una crónica que informaba que un estudio encargado por la Agencia Mundial Antidopaje recomienda que la espinaca sea considerada como un producto de consumo prohibido para los deportistas de élite. Se citan por supuesto las comprobaciones científicas que justificarían la draconiana medida que, al parecer, se extenderían a nueces, almendras y quien sabe a cuántos otros productos de consumo general.

Inmediatamente me acordé de la historia de Popeye, el marino, personaje de una historieta infantil, famosa en los lejanísimos años de mi infancia. Cuando Popeye se encontraba en un apuro consumía espinacas y de inmediato su capacidad física, su fuerza se acrecentaban de una manera prodigiosa. Naturalmente la historieta sirvió para que aumentara exponencialmente el consumo de espinacas, aunque entonces se decía que no había prueba alguna que confirmara este posible efecto y que se trataba más bien de una equivocación.



Más allá de lo anecdótico, la noticia me lleva a reflexionar. En primer lugar sobre la importancia que ha llegado a tener el deporte, al punto que ciertos eventos deportivos (campeonatos mundiales o regionales, olimpiadas) son los espectáculos de mayor concurrencia y de mayor difusión en el mundo a través de la televisión que, por otra parte, es beneficiaria de impresionantes utilidades. Me pregunto: ¿Qué hay en el deporte para alcanzar tanta popularidad? ¿Será la incertidumbre del desenlace y el talante lúdico que pervive en los seres humanos? ¿La identificación casi inconsciente con los grandes triunfadores de nuestro tiempo? ¿Un espíritu nacionalista o de ciudad o de barrio, que también subyace en la mayoría de la gente?



Cualquiera sea la explicación, el hecho es que los grandes deportistas se han convertido en los héroes de nuestro tiempo. Y, como tales, deben ser preservados de cualquier contaminación que pudiera afectar sus triunfos y su prestigio. Por eso también ha surgido una especial cautela frente a la posibilidad de que el éxito deportivo se haya obtenido de una manera no natural por el consumo de sustancias estimulantes o excitantes.

Y ya hemos visto cómo deportistas de tan alto nivel, como Maradona o Lance Armstrong, o triunfadores olímpicos y hasta futbolistas de medio pelo, han sido suspendidos, privados de sus medallas o castigados de alguna manera si han sido encontrados culpables de dopaje.



Pero esta crónica trae un dato nuevo. Nuevo y, al menos para mí, sorprendente. El dopaje ya no se verificaría tan solo por la administración de sustancias químicas, fármacos u otras de parecida especie. Podría también haber dopaje por el consumo de espinacas y quizás de otros granos, legumbres y sospecho que otros alimentos comunes y corrientes. Con tales prevenciones no imagino cómo se podrá elaborar ahora la dieta de los deportistas sin correr el riesgo de que sean descalificados por haber ingerido un plato de raviolis.