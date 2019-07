Oportunidad para Ecuador

La siguiente semana se celebrará en Guayaquil la Asamblea Anual de Gobernadores del BID, evento internacional que concita a los representantes de los países miembros, normalmente integrado por los ministros de economía y finanzas, gerentes de bancos centrales, jefes de Estado, inversionistas, académicos, empresarios, prensa nacional e internacional, entre muchos otros. Es justo reconocer la excelente gestión realizada por las autoridades económicas ecuatorianas para que Ecuador sea la sede de tan magno evento. Dicha reunión estará presidida por el representante del país anfitrión, en este caso, el Ministro de Economía y Finanzas del Ecuador.

Todos los años se celebran este tipo de eventos en distintas partes del mundo, no solo del BID sino también del FMI y del Banco Mundial, con la atención internacional de los temas tratados, los mensajes de conferencistas y las conclusiones que se deriven de la Asamblea. Es por estas razones que la imagen que pueda dejar el Ecuador, las señales a la comunidad internacional, las políticas públicas aplicadas que sean expuestas al mundo, la posición del sector privado y los comentarios de expositores nacionales sobre el Ecuador, permitirán mostrar al país con sus oportunidades, sus espacios de atracción de capitales y de inversión extranjera, sus potencialidades, sus opciones de progreso y desarrollo.



Los problemas que tiene el Ecuador siguen siendo múltiples y de distinta gravedad, probablemente el principal es el desempleo y el subempleo, deficiencias que no podrán ser corregidas si la economía no encuentra una ruta de crecimiento sostenida, la misma que no será posible sin el concurso decidido y dinámico del sector privado.



La presencia de inversión nacional y extranjera de forma significativa y la participación activa de empresas e inversionistas solo serán viables si las políticas públicas denotan perseverancia, consistencia, dirección, profundidad y oportunidad. Si la adopción de decisiones de política económica se percibe como tibia o insuficiente, el repunte de la actividad privada no se producirá, con lo que los niveles de desempleo y subempleo seguirán presentes.



En esta ocasión, el país debe hacer presencia en este Foro de una manera consolidada, que denote unión, posiciones conjuntas entre el sector privado y público y, las discrepancias que siempre existirán, deberán conllevar la decisión de todos por encontrar soluciones. En el año 2003 se celebró la Asamblea Anual del Gobernadores del FMI y Banco Mundial en Dubái, Emiratos Árabes, el gobierno de la época pudo hacer una presencia activa que permitió un reconocimiento internacional a la política económica aplicada en esos años, lo que a su vez derivó en múltiples beneficios, desde nuevas líneas de financiamiento externo al sector privado y público, hasta la presencia de mayor inversión extranjera.