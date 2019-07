Ministro exportador

Pablo Campana realizó una excelente labor como ministro de Comercio Exterior y luego de Producción. Estuvo dos años en funciones; durante el primero tuvo que batallar contra una mayoría antiempresarial en el gabinete. Entre sus logros están el acercamiento con los países con los que debemos firmar acuerdos comerciales, y la ley de Fomento Productivo.

El Presidente Moreno ha tenido el acierto de escoger como nuevo ministro de la Producción, ministerio que hoy incluye al comercio exterior, a un dirigente del sector exportador. Iván Ontaneda se debe al sector cacaotero, y fue presidente de Fedexpor. Ha vivido en carne propia las dificultades de exportar con los elevadísimos costos internos y mediante Fedexpor se familiarizó con los problemas de otros sectores exportadores.



El Fondo Monetario estima que el Ecuador tiene costos excesivos por 31%. Para tener un sector productivo dinámico, con crecientes exportaciones y oferta nacional de bienes competitivos con las importaciones, hay que reducir costos drásticamente.



La evaluación de la economía que hace el Fondo implica que estos sobrecostos se superarán dentro de los tres años del plan. Pero la Carta de Intención se concentra en atacar el problema fiscal, y solo de paso hay mención de medidas para superar el problema de competitividad. Con una superficial reforma laboral, el cumplimiento con el compromiso de devolver los impuestos incurridos en la exportación, y algo más, no se eliminarán los sobrecostos. Además, medidas a tomarse para superar el problema fiscal, como subir el precio del diésel industrial y elevar impuestos, aumentarán los costos de producción.



Se necesita reorientar la política económica bajo la óptica de cómo reducir costos y alentar exportaciones. Hoy prima una visión recaudadora. A una industria del centro del país que exporta a Colombia, el SRI compara el precio al que vende al distribuidor colombiano, y aquel al que el artículo se vende al por menor en el país, y le glosa por la diferencia de precio, alegando que se está dejando utilidad afuera, como si Colombia fuera paraíso fiscal. A esa empresa, lo que le convendría sería invertir en una fábrica en Colombia en lugar de exportar.



En el sector bananero, en lugar de cobrar impuesto a la renta, se cobra un impuesto al productor sobre lo que vende al exportador, e igual al exportador sobre lo que exporta. Al productor que exporta, se le cobra dos veces. El banano tiene una temporada en que se vende con una buena utilidad, y otra en que se pierde. El sistema aplicado hace que se pague impuesto aun cuando se pierde, sin importar las consecuencias para la exportación.



El Ministro Ontaneda tiene que cambiarle la mentalidad al gobierno, y reorientar toda la política pública. Mientras no aumenten las exportaciones, no habrá reactivación.