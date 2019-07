Actualícense y mejoren servicio

El país ha vivido de los chantajes y presiones de los grupos de siempre, que solo buscan los acomodos de gremios y dirigentes, sin pensar en los servicios a los ciudadanos ni en el país.

Anteponen los intereses particulares al desarrollo nacional y comunitario, con la aquiescencia de los gobiernos nacionales y seccionales y con ello, en las actuales circunstancias, generar caos y hacer el juego a quienes formaron el anterior régimen y que están desesperados por tanto descubrimiento de corrupción.



En lugar de pensar solo en las peticiones y exigencias, que con derecho tienen todos, también debieran presentar pliegos de ofrecimientos y de mejoramiento de los servicios. Bien se ha hecho en Quito proponer el aumento de la tarifa de la transportación urbana, que ha estado represada más de 15 años, pero a cambio se plantean los parámetros de calidad para el mejoramiento del servicio y la rescisión de los contratos de concesión de rutas y frecuencias (que son del Estado y no pueden creerse dueños los transportistas) con el objeto de firmar nuevos convenios que se enmarquen en la ley y en la necesidad de los usuarios y de la ciudad.



La clase del volante pretende otra vez imponerse a la brava, incluso haciendo daño al resto si no respetan sus movilizaciones que paralizan la normal circulación y el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, como establece la Constitución. No hay que olvidarse que parte de esa dirigencia estuvo aliada con el nefasto gobierno correísta, que atendiera sus pedidos e incluso puso asambleístas bajo el amparo del movimiento político liderado por el prófugo en Bélgica e investigado por corrupción.



Hablan de la defensa de su trabajo y de sus familias, que está bien y tienen su derecho, pero no piensan en el resto, en aquellos que se quedaron en la desocupación, muchos con otras profesiones y que se han visto obligados a usar sus vehículos para subsistir. En lugar de quejarse debieran actualizarse con tecnología y plataformas digitales, que ofrecen más seguridad, mejor atención y servicio, más económico y dan el vuelto completo. No entienden que no se puede suspender esas aplicaciones que se usan en el mundo.



Cuando se piensa solo en el gremio no se razona que la crisis económica ha afectado a todos y de manera especial a aquellos que perdieron un pleno empleo y han tenido que recurrir a estos trabajos. Más de 400 mil personas quedaron en estas condiciones durante los últimos tiempos, según datos oficiales, de las cuales un buen porcentaje que dispone de vehículo se ha dedicado a esta tarea para llevar un pan a sus hogares. No deben oponerse sino abrirse a la necesidad de rediseñar y construir un modelo de negocio en el que se compita. No pueden seguir en el siglo pasado como parroquianos, desconectados de la realidad.