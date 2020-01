Justicia desbordada

Solamente el cambio de Jueces no sería solución para mejorar sustancialmente la administración de justicia. Es tal la cantidad de problemas que la ciudadanía somete a los administradores que no se ve cómo puedan despachar: “Corte Nacional debe resolver 8.269 casos” (EL COMERCIO).

Cabe recordar que en la Corte Suprema (que le cambiaron el nombre por Corte Nacional) despachaban 31 Magistrados. A alguien se le ocurrió reducir ese número a 21.

Las Cortes Provinciales están inundadas; los Tribunales Penales, también. Las Unidades Judiciales (Juzgados de primera instancia), no se dan abasto; y si se trata de las Fiscalías su labor es tanta que no tienen posibilidad. Solamente en cinco oficinas dedicadas a los más peligrosos delitos deben despachar 5.400 procesos; y otras seis, que engloban a los más altos funcionarios del Estado, tienen 140 expedientes cada uno. Necesitaban más dinero, el presupuesto de 145 millones en vez de aumentar, bajó a 138 millones. Un poderoso auxiliar –la Policía Judicial- tiene trabajo a reventar.



Actualmente, debido a la cercanía de elecciones, las esperanzas de muchos ciudadanos están en la Corte Constitucional. El año pasado a esa Corte llegaron 24 solicitudes de plebiscitos. Muchos tienen puestos sus ojos en consultas a la ciudadanía que pretenden reformar hasta la estructura del Estado.



Recordemos que con un acto similar con dedicatoria contra Quito eliminaron las corridas de toros, con muerte del burel.



En el sector penal, el aumento de denuncias llega a límites insospechables. Que una persona le golpeó el brazo a otra con un palo, se denuncia como “tentativa de asesinato”. Que un dueño de camión no ha pagado los dividendos de la póliza de seguro y sufre accidente, plantea la cuestión como “estafa” de la aseguradora. Numerosos ciudadanos piensan que es cuestión de denunciar y que la Fiscalía debe investigar favorablemente a su interés y rápidamente. Tanta abundancia determina un peligro de burocratización: oficios van y oficios retornan; cada expediente se engrosa y el paso del tiempo conduce a que numerosos denunciantes abandonen su causa, por carecer de tanto tiempo para dedicar al trámite; o, finalmente, resignarse a un “arreglo” perjudicial a su interés.



Algunos investigados por corrupción, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y peculado alegan que “no hay ni una sola prueba y que son víctimas de persecución política”. Unos cuantos fugan. La simple pregunta es: si, como dicen no haber cometido infracción alguna, ¿por qué no se someten a los Jueces? La justicia no puede dejar sin investigación tantos casos de corrupción como los que estamos constatando.

Dejar la corrupción sin castigo, podría ocasionar resultados nefastos al país pudiendo llegar a ser tan dañina como en Venezuela.