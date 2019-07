Ya están aquí

El Presidente Moreno busca inversionistas en Europa. Esa es una de las tareas del cargo: captar la atención de la comunidad empresarial mundial. Previamente, el ministro Campana hizo excelente labor en ese sentido. Se aprobó la Ley de Fomento Productivo que extiende generosos beneficios tributarios a nuevas inversiones.

Pero las inversiones no vienen en la magnitud que las autoridades anticipaban. El motivo: promoción y beneficios tributarios son factores importantes pero no determinantes para atraer inversión. Los factores predominantes son las oportunidades de hacer un buen negocio, y el entorno para la inversión, en particular seguridad jurídica.



En Roma, el presidente entusiasma a los inversionistas italianos y estos se interesan. Lo primero que hacen, llaman a firmas italianas que conocen el país. Supongamos que llaman a la mayor, ENI. Pregunta al presidente ejecutivo, Claudio Descalzi: ¿Cómo te va en Ecuador? Respuesta: “vendimos”.



¿Por qué una contratista petrolera, en lugar de buscar nuevas áreas en qué invertir, se retira?

El Presidente se toma una foto con el carismático Presidente francés Emmanuel Macron. Si los inversionistas galos preguntan sobre la experiencia francesa en el país, Perenco les contesta: “estamos en arbitraje y reclamamos USD 400 millones”.



El mayor esfuerzo tiene que estar en mejorar el clima de negocios y el respeto al marco legal. Un problema mayor hoy: toda empresa debe pagar al cantón donde tiene su oficina principal (usualmente Quito o Guayaquil), 1,5 por mil de sus activos. Hasta ahí, todo normal. Pero numerosos cantones reclaman que toda empresa que vende productos en su cantón les pague a ellos también el 1.5 por mil, lo cual es ilegal. Pero consiguen que jueces cantonales dispongan que los bancos retengan esos valores a las empresas. La práctica se multiplica. Si diez cantones lo hacen, el 1,5 por mil se convierte en 1,5%, suma descomunal. Los gerentes se pasan apagando incendios y no pueden atender el flujo de los negocios.



Y las coimas. Solía ser, décadas atrás, que las empresas europeas revelaban a sus autoridades tributarias las coimas pagadas en el exterior, y hasta cierta suma, se aceptaba como normal. Eso no va más. En miles de páginas en los cuadernos de Pamela constan “contribuciones” de numerosísimas empresas para gastos diversos de los jerarcas del correísmo. Por algo las compañías europeas ya no son las principales contratistas del Ecuador, fueron relevadas, entre otras, por Odebrecht.



Cuando retorne al país la inversión en gran escala, exceptuando al sector minero, las primeras en invertir serán las grandes empresas nacionales y extranjeras que ya están aquí. Estas no necesitan promoción, sino un entorno sin corrupción, y sin abusos, como el del 1,5 por mil.