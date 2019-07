El informe de Michelle

Quince puntos se resumen en el informe de doña Michelle Bachelet luego de su visita a Venezuela, como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Son lapidarios y producen vergüenza universal ante la situación de esa nación y debe causar enojo en el bailarín Secretario de la OEA que a pesar de sus fintes políticos- está contra Maduro y a favor de Evo -, espera la reelección en el cargo que ostenta.

Extrañamente, algunos fanáticos extremistas de la derecha casi fascista critican la historia socialista de la ex presidenta y no la desgracia que denuncia en este informe.



Con precisión- en algunos temas espeluznante-, su informe es categórico y, en otras circunstancias, debiera ser el punto de partida para la reconstrucción de la paz y la justicia en el país llanero.



En el plano de la práctica política y no en la utópica búsqueda de la luz al final el túnel, es posible que sea la oportunidad de evidenciar con plenitud el muro que se ha levantado por parte de un régimen de terror sostenido en las armas de un alto mando militar corrupto y el juego geopolítico de los líderes mundiales de Estados Unidos y Rusia.



En el caso de la potencia de norte los antecedentes históricos por la libertad y justicia son numerosos: Washington,Lincoln, W. Wilson, F.D. Roosevelt o J.F. Kennedy entre los más destacados. Del otro lado, además de lucidos intelectuales y miles de agolpados en los Gulags, más la élite de Gorbachov y su perestroika, hoy existe con Putin la saga de Stalin y la KGB. El contraste con el presente en ambos casos es evidente.



Michelle Bachelet del Partido Socialista de Chile detenida con su familia durante la dictadura que azotó a Chile, en cuyo registro, consta la muerte de su padre Alberto Bachelet, General de la Fuerza Aérea de Chile; que no murió en los cielos de batalla por su patria, sino en las mazmorras de la dictadura de Pinochet.



La misión de la Comisionada fue oficial por parte del ONU y no objetada por la dictadura. Su conclusión trasmite lo que el pueblo del mundo sospecha: “Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad.”



Se desconocen los efectos prácticos del informe, pero los morales tendrán la virtud histórica de consolidar las opiniones sobre el régimen más impune que ha conocido América en las últimas décadas. ¿Cómo llegó el sátrapa, su antecesor y sus camarillas al poder? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo lo soporta el pueblo libertario de Miranda, Bolívar, Sucre y la pléyade de sus batallones?



La reacción del gobierno ecuatoriano es complicada pues su composición está mezclada por genes de las dos vertientes, además el virus del socialismo del siglo XXI demora en desaparecer, con el peligro de que puede renacer con o sin sotana.