Si se puede...

Hacer algo mientras se cumple el programa económico del FMI aceptado por el Ecuador, especialmente para incrementar la producción exportable que es el real cuello de botella de la economía ecuatoriana. Hay acciones que si se pueden hacer para bajar los costes de las exportaciones en este mismo año, sin que se requiera tramitación de índole política ni grandes gastos fiscales.

Sin pasar por la Asamblea el Gobierno puede bajar a cero, ya, los aranceles a las materias primas e insumos indispensables para incorporar a los productos que se exporten, porque no se exporta impuestos. Con funcionarios aduaneros competentes se puede facilitar la logística de las exportaciones e importaciones, eliminando trámites innecesarios y agilizando el despacho aduanero de todo el comercio internacional, incluyendo la contenerización de todos los productos exportables y usando pronto el nuevo puerto de Posorja.



A veces los sobre costos logísticos pesan más que los aranceles y por eso Colombia y Perú hacen lo uno y lo otro, desgravándose mediante sus acuerdos de libre comercio, aunque han debido sustituir el desarme arancelario por un IVA alto, entre el 19 y 23 %. A tales efectos ya se puede aplicar el compromiso andino para reconocer un “operador económico autorizado” que acceda a facilidades en trámites aduaneros sobre la base de la confiabilidad en las empresas que a través del tiempo han demostrado honestidad y perfil bajo de riesgos. Este reconocimiento implica la aceptación recíproca de los países involucrados en el comercio exterior y se puede comenzar inmediatamente con Colombia y Perú, a los que se puede exportar mucho más si además se eliminan los obstáculos al transporte terrestre y se armoniza el tamaño de los camiones para ocupar nuestras carreteras subutilizadas. Luego el mecanismo del operador autorizado funcionará con la Alianza del Pacífico que ya lo aplica.



Además se debe investigar, ya, lo que quieren los nuevos consumidores europeos para especializarnos en hacer nuevos productos agroindustriales, por ejemplo saber, ¿qué prefieren comer los adultos mayores de alto poder adquisitivo de la Unión Europea?, pues la industrialización sobre bases tecnológicas ya no podemos hacer, primero porque ya perdimos el tren de este conocimiento y segundo porque la digitalización a la larga más bien va a eliminar mano de obra de baja calificación, como sería el caso del Ecuador.



La opinión pública debe exigir que el gobierno agilice créditos baratos y especializados para nuevos productos de exportación. También debe reclamar que la banca pública opere las anunciadas líneas de crédito para nuevos productos agroindustriales, a 15 años plazo con tasas de interés del 7,55% al 9,8%, porque la banca privada no hará nada al respecto.



Al mismo tiempo se debe apoyar con firmeza y claridad a la minería responsable para mejorar rápidamente las expectativas positivas del país y contrarrestar la lentitud y el pesimismo que concita el decrecimiento condicionado por el programa del FMI.