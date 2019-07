El Consejo Nacional de la Judicatura se propone -con la Constitución en la mano- evaluar a la Justicia.

Una tarea que quedó pendiente del CNJ transitorio y que es indispensable.



La Corte Nacional de Justicia reaccionó con aroma a ‘espíritu de cuerpo’ intentando poner normas y acotar la evaluación.



A nadie escapa que esta Corte es la heredera de ‘la metida de manos a la justicia’. El engaño demagógico más colosal de un régimen preñado de demagogia para suponer una renovación cuando en realidad terminó en un labrado sistema de sumisión.



Hay algunos aspectos que deben quedar claros. Uno de ellos y fundamental es que la decisión final del proceso de evaluación le compete al Consejo de la Judicatura. Como la presidenta del alto organismo dijo, hay un interés de la opinión pública nacional por que todo se haga bien y pronto.



Es importante saber que la evaluación tiene sus tiempos. No se puede hacer a la ligera porque esa velocidad podría determinar un esfuerzo fallido.



El CNJ definió un proceso que empezó con la conformación de un Comité de Expertos. La idea fue trazar la cancha y delinear con nitidez los parámetros de la evaluación a los jueces.



Luego llegó el Comité Evaluador, que se posesionó esta semana y que procederá a la evaluación. Hay que consignar que en ambos comités hay personalidades destacadas de la academia y juristas de experiencia, formación y honradez.



Pero en ningún caso se interferirá en la justicia al cuestionar los fallos de los jueces. Se podría afectar la seguridad jurídica. Es una tarea imprescindible empero estudiar los procedimientos. Los evaluadores deberán elegir sentencias entre miles de ellas y estudiarlas en su estructura y argumentación. Los jueces deberán sostener con fundamento su procedimiento en cada sentencia ante el comité.



No sería una buena noticia eventuales incoherencias entre aspectos de jurisprudencia y peor si se hallan contradicciones entre sentencias de un mismo juez.



La sociedad espera una evaluación tan justa como minuciosa del aspecto del patrimonio de quienes imparten justicia. Muchas veces ha sido notorio un rápido crecimiento patrimonial y los niveles de gastos que no guardan relación con los ingresos generalmente conservadores de los funcionarios públicos.



Lo más importante, dado el velo de siniestra interferencia en la justicia acostumbrado, tiene que ver con la independencia. Vimos con estupor a funcionarios de alto cargo presionar, incidir, enviar correos electrónicos y realizar visitas de ‘cortesía’,desde las mismas alturas de un poder cuya falta de cortesía desbordaba.



Ahora, cuando prófugos y encausados de la década arrasada son muchos, es más necesaria que nunca recordar la advertencia del ex presidente Jaime Roldós hace 40 años. Se había inaugurado el palacio de Justicia en Guayaquil. ¿ Cuándo se inaugura la Justicia? La patria espera.