Democracias en cuarentena

La covid-19, a medida que ha ido expandiéndose de manera silenciosa y contundente, cobrando ya miles de vidas humanas alrededor de todo el mundo, ha sido también una prueba de fuego para los estados y sus gobernantes.

En unos casos ha prevalecido la solidez de sus instituciones democráticas, así como la capacidad de gestión y liderazgo de sus gobernantes. En otros, no. En el caso de América Latina, hay países en los cuales la fatiga e insatisfacción con la democracia se ha acelerado no solo por la desacertada gestión de la pandemia sino porque ha sido aprovechada para afianzar el autoritarismo a través de la promulgación decretos, leyes o medidas excepcionales. Esos serían los casos de los actuales gobiernos del Uruguay (Luis Lacalle Pou ha propuesto una Ley Urgente para reformar el tamaño del Estado y endurecer el Código Penal), de Bolivia (mediante Decreto Ejecutivo la Presidenta interina penaliza la libre difusión de la información) o de El Salvador (Nayib Bukele afianza una creciente militarización del país y uso de la fuerza).

Para Manuel Alcántara, profesor de la Universidad de Salamanca, lo dicho sería la evidencia del paso de ciertas democracias de la región a un estado de cuarentena. Debería entenderse que esto no será por un tiempo indefinido.



Para mi forma de ver, lo que ocurre en la región es parte de una dinámica más amplia de deterioro de la democracia. No es que hemos atravesado por un proceso progresivo y sucesivo de consolidación. Lo que ahora estamos viviendo es el resultado de transiciones fallidas, ciclos discontinuos de democratización y, en ciertos casos, reinstauraciones autoritarias.



En el caso del Ecuador, luego de pasar por uno de los periodos políticos más negativos de la historia reciente; el correísmo, la situación ahora es relativamente mejor. No hay derivas autoritarias. Se respeta la libertad de expresión y de pensamiento. Sin embargo, la epidemia de la corrupción persiste tanto a nivel del Gobierno central como de los gobiernos subnacionales. La fiscalía ha tenido que crear una Unidad de Tarea Conjunta para investigar la proliferación de actos de corrupción en el sector público.



Si partimos del concepto de que democracia es el “grado en que, dentro de un régimen político, la convivencia política se acerca a las aspiraciones más preciadas de su ciudadanía”, lo que tenemos en el Ecuador dista muchísimo de los ideales de libertad, equidad, justicia, progreso social o desarrollo humano. Daría la impresión que, con esta pandemia, el lado oscuro de las personas ha aflorado. La clase política ha tendido cada vez más a alejarse de las aspiraciones de los ciudadanos y, al mismo tiempo, han aprovechado para saquear las arcas del Estado.



Al Ecuador no le está venciendo el coronavirus sino la corrupción de su clase política. Un cambio radical en este aspecto nos va a permitir salir de esta desoladora situación. ¿Qué tenemos entonces? ¿Democracias fallidas, limitadas o en cuarentena?