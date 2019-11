Los delitos del 10 de octubre

Ecuador debe ser de uno de los pocos países donde quien llama a dar un golpe de Estado camina libre y orgulloso de sus acciones, como si fuese un ejemplo a seguir.

El 10 de octubre pasado, en una transmisión en vivo, el Presidente de la Conaie hizo dos pronunciamientos que rompieron los principios de cualquier país democrático: llamó a las Fuerzas Armadas a desconocer al Presidente de la República y ordenó a sus huestes cerrar los pozos petroleros en la Amazonia, con el objetivo de asfixiar las arcas fiscales del Gobierno. Ha pasado más de un mes y ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto.



Aquel llamamiento a las Fuerzas Armadas a desconocer al Presidente reveló las profundas intenciones de la dirigencia indígena, la cual utiliza las reglas de la democracia a su conveniencia. La semana pasada, la misma Conaie repudió que las Fuerzas Armadas de Bolivia le hayan quitado el respaldo al entonces presidente Evo Morales. Es decir, el golpe de Estado en Ecuador hubiese sido correcto, pero en Bolivia era repudiable.



El segundo delito del Presidente de la Conaie dejará secuelas en la economía del país, pero el líder indígena no lo sabe, no lo recuerda, como si eso le liberara de su responsabilidad por haber ordenado el cierre de los pozos petroleros. En su comparecencia a la Asamblea que investiga las protestas de octubre, el dirigente indígena tuvo la audacia de señalar que “nadie cerró la válvula” de los pozos petroleros y que el país no sufrió ninguna pérdida, porque el petróleo quedó ahí, “guardado”.



Semejante declaración refleja desconocimiento, ignorancia o temeridad. Durante las protestas de octubre, y producto del sabotaje a las instalaciones petroleras en la Amazonia, el país perdió 2 millones de barriles, lo cual significó USD 100 millones menos para el Fisco. Esos recursos se perdieron porque el petróleo se quedó ‘guardado’ en el subsuelo debido al cierre de los pozos. Pero además, el asalto a los campamentos petroleros dañó la infraestructura, lo cual obligó al país a invertir USD 48 millones más para reparar los equipos y las instalaciones petroleras.



El daño por la menor extracción de crudo significará una reducción del producto interno bruto (PIB) este año, es decir, menos crecimiento. Por eso el Banco Central dijo que revisará a la baja la meta de crecimiento del 2019, prevista inicialmente en 0,2%. La nueva cifra probablemente será cero -como proyectó la Cepal la semana pasada- o incluso negativa, como prevé el FMI.



Pero para el Presidente de la Conaie, que se encuentra en campaña para las elecciones presidenciales del 2021, ni hubo intento de golpe de Estado ni cierre de pozos petroleros. Y si la Justicia quiere juzgarlo dirá que se trata de una persecución política. Ya se anticipó la semana pasada en señalar que no hay independencia en la Justicia.



Pero lo cierto es que luego de un mes todavía no hay Justicia para sancionar los delitos del 10 de octubre.