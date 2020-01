Sin crecimiento no hay empleo

La realidad y las cifras evidencian que cada vez hay menos empleo formal en el país, que las empresas privadas están reduciendo sus nóminas -al igual que el sector público- , que a los jóvenes se les hace más difícil encontrar un trabajo y que las mujeres son las más afectadas por este deterioro del mercado.

Las explicaciones sobran para explicar las pérdidas de empleos formales y el aumento de la informalidad, sobre todo en Quito. Por mencionar algunas: el despilfarro de los recursos públicos durante el ‘boom’ petrolero, carencia de acuerdos nacionales para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas y falta de políticas para reducir la desigualdad.



El hecho es que el año pasado terminó con miles de ecuatorianos que se quedaron en la calle, no solo porque perdieron su empleo formal, sino porque la calle se ha convertido en su nuevo lugar de trabajo.



En la calle es donde confluyen todas las personas, nacionales y extranjeras, que quieren salir adelante y que no encuentran opciones en las empresas formales, es decir, aquellas que cumplen las leyes laborales, que afilian a sus trabajadores al seguro social, que respetan los horarios de trabajo y que pagan el salario básico o más.



Ese mercado formal se reduce en épocas de crisis, como ocurrió el año pasado y es posible que se replique este 2020. Las cifras del INEC dicen que la Población Económicamente Activa del país asciende a 8,1 millones de personas, de las cuales el 38,8% tuvo un empleo adecuado el año pasado. En el 2018 ese porcentaje era del 40,6%.



Esa caída de casi dos puntos en el empleo adecuado evidencia dos cosas. Por un lado, se perdieron alrededor de 116 000 empleos formales y, por otro, la gran mayoría de ecuatorianos se encuentra trabajando en la informalidad o no tiene trabajo. Y ahí están cinco millones de personas.



Si el país no encuentra una fórmula para que la economía crezca es imposible que se creen nuevos empleos. Y por eso también preocupa las previsiones de crecimiento para el presente año.

El viernes pasado, el Banco Central actualizó sus Previsiones Económicas para los años 2019 y 2020. Y para este año prevé un crecimiento económico mediocre, de apenas 0,7%.



Se podrá decir que es el resultado del ajuste que debe hacer el Gobierno para sanear las finanzas públicas, con el fin de sentar bases sólidas para una recuperación de la economía. Pero en la práctica significa que la economía no será capaz de absorber la mano de obra que ingresa al mercado laboral cada año, lo cual se reflejará en un nuevo deterioro del empleo formal y un mayor número de personas en las calles.



Para que los indicadores laborales empiecen a mejorar, el PIB debe crecer a tasas del 4 o 5% de manera sostenida, lo cual amerita un plan de mediano y largo plazo que sea consensuado entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales.



La primera regla para crear empleo es generar riqueza, es decir, crecer, lo cual no está sucediendo en la actualidad.